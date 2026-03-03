Головна Гроші Економіка
РНБО заслухала плани енергетичної стійкості регіонів: чому Київ отримав прочуханку

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Юлія Свириденко дала Кличку тиждень, щоб той правильно оформив усі документи
фото з відкритих джерел

Рада нацбезпеки та оборони заслухала плани енергетичної стійкості регіонів на 215 млрд грн

Рада національної безпеки та оборони заслухала та затвердила плани енергетичної стійкості для всіх областей України. Загальна вартість реалізації цих проектів становить 215 млрд грн. Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко після засідання, інформує «Главком».

Юлія Свириденко заявила, що нині основне завдання – це підготуватися до наступних опалювальних сезонів.

«Ми маємо зробити висновки з цієї зими. Тому сьогоднішнім нашим завданням було розглянути на засідання РНБО плани стійкості міст і регіонів. Ми заслуховували в першу чергу прифронтові регіони і великі міста. Це наш найбільший пріоритет», – сказала Свириденко під час брифінгу за результатами засідання у вівторок.

При цьому вона зауважила, що Київ план стійкості подав не за підписом міського голови.

«Нам важливо, щоб кожен очільник міста, кожен очільник області, ми як уряд, несли повну персональну відповідальність за підготовку областей міст до наступного опалювального сезону. І за виконання, невиконання або несвоєчасне виконання теж несли цю відповідальність», – наголосила премʼєрка.

Вона зазначила, що рішенням Ради нацбезпеки та оборони столиці надано термін в один тиждень, щоб подати цей план, оформлений належним чином.

За її словами, плани стійкості складаються з чотирьох складових: захист об’єктів критичної інфраструктури другим і третім рівнем захисту; побудова додаткової когенерації; децентралізоване теплопостачання; децентралізоване водопостачання.

Нагадаємо, глава держави зазначив, що для кожного регіону на рівні Ради нацбезпеки та оборони  буде затверджений конкретний перелік необхідних дій.

«Ми збережемо й поширимо ефективні рішення тих міст та громад, які цієї зими продемонстрували найбільші результати в захисті енергосистеми та в підтримці людей», – зазначив Зеленський.

За слова ми глави держави, Україна має гідно підготуватися до наступного сезону, враховуючи усі можливі виклики.

Теги: енергетика РНБО Україна Юлія Свириденко зима

