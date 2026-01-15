Головна Київ Новини
«Працюємо подекуди до першої ночі». Енергетики ДТЕК показали, як рятують Київ та область після обстрілів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Енергетикам доводиться працювати вдень і вночі

Енергетики компанії ДТЕК майже цілодобово працюють над відновленням пошкодженого внаслідок обстрілів енергетичного обладнання в Києві та області, йдеться в репортажі.

Зазначається, що для відновлення електропостачання в столиці та Київській області енергетики працюють в посиленому режимі й не зважають на робочий графік.

Зокрема, енергетикам доводиться працювати вдень і вночі, бо через напругу в нічний час може зайнятися підстанція. Тоді чергова бригада ДТЕК виїжджає на місце для вимкнення електропостачання для того, щоб ДСНС розпочала свою роботу.

«За такої ситуації, аби бригада сказала: «У мене закінчився робочий час», – так не буває. Бригади самі розуміють ситуацію. Працюють до 10-11 вечора, інколи до першої години ночі», – зазначив енергетик ДТЕК Юрій.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 2 млн родин, що були без світла через атаки. Це рекордна кількість відновлень за тиждень.

До слова, у Києві відбулося перше засідання штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів. За участі віце-прем’єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби та нового очільника Міненерго Дениса Шмигаля було визначено ключові кроки для виживання енергосистеми та підтримки населення під час блекаутів.

