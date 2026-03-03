Ціна електроенергії на ринку «на добу наперед» впала до мінімуму: названо причину

Ціна впала через активність сонячних електростанцій – ExPro

Середньозважена ціна на електроенергію на ринку «на добу наперед» досягнула цьогорічного мінімуму – 4816 грн/МВт-год. Про це свідчать дані «Оператора ринку» за результатами торгів на 3 березня 2026 року, передає ExPro.

У порівнянні з попередньою добою ціна в ОЕС України знизилась на 35%. Це найнижчий показник із 26 грудня 2026 року.

За словами старшого аналітика ринку електроенергії ExPro Сергія Коваля, окрім сезонного чинника, на цінову динаміку вплинули додаткові фактори.

«Попри сезонний характер цінової динаміки на РДН, існують додаткові фактори, а саме – нерозпродані обсяги «Енергоатому» на першу декаду (нереалізованими залишився майже 1 ГВт потужності), а також сонячна погода, що позитивно впливає на сонячну генерацію. Ціна в денні години опустилась до найнижчих значень за останні 4 місяці», – зазначив аналітик.

Нагадаємо, граничні ціни (прайс-кепи) на короткострокових сегментах ринку електроенергії встановлені Регулятором до 31 березня. Їхній рівень визначає верхню межу цінових заявок на РДН та внутрішньодобовому ринку, однак фактична ціна формується залежно від співвідношення попиту і пропозиції.