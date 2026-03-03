Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Ціна електроенергії на ринку «на добу наперед» впала до мінімуму: названо причину

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Ціна електроенергії на ринку «на добу наперед» впала до мінімуму: названо причину
На цінову динаміку вплинули додаткові фактори
фото: depositphotos.com

Ціна впала через активність сонячних електростанцій – ExPro

Середньозважена ціна на електроенергію на ринку «на добу наперед» досягнула цьогорічного мінімуму – 4816 грн/МВт-год. Про це свідчать дані «Оператора ринку» за результатами торгів на 3 березня 2026 року, передає ExPro.

У порівнянні з попередньою добою ціна в ОЕС України знизилась на 35%. Це найнижчий показник із 26 грудня 2026 року.

За словами старшого аналітика ринку електроенергії ExPro Сергія Коваля, окрім сезонного чинника, на цінову динаміку вплинули додаткові фактори.

«Попри сезонний характер цінової динаміки на РДН, існують додаткові фактори, а саме – нерозпродані обсяги «Енергоатому» на першу декаду (нереалізованими залишився майже 1 ГВт потужності), а також сонячна погода, що позитивно впливає на сонячну генерацію. Ціна в денні години опустилась до найнижчих значень за останні 4 місяці», – зазначив аналітик.

Нагадаємо, граничні ціни (прайс-кепи) на короткострокових сегментах ринку електроенергії встановлені Регулятором до 31 березня. Їхній рівень визначає верхню межу цінових заявок на РДН та внутрішньодобовому ринку, однак фактична ціна формується залежно від співвідношення попиту і пропозиції.

Читайте також:

Теги: енергетика електроенергія тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київська ТЕЦ-5 взимку з дрону, 2019 рік
Альтернатив ТЕЦ нема. Соратник Кличка спростував реальність розвитку малої генерації у столиці
Вчора, 09:53
Київ отримав ще 31 генератор від мерії та громади Варшави
Київ завалили генераторами. Заступник Кличка визнав несподівану проблему
1 березня, 20:10
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони
Комбінований обстріл України: приблизна мапа руху ракет та дронів
26 лютого, 08:02
Дарницька ТЕЦ отримала критичні ушкодження під час атаки ворога 3 лютого
Енергетичний терор. Україна скерувала до Міжнародного кримінального суду матеріали про атаки РФ
25 лютого, 10:12
Президент повідомив, що триває робота над тим, аби в усіх громадах «були зроблені правильні висновки після жорстких викликів цієї зими»
Зеленський доручив забезпечити резервне живлення критичної інфраструктури
18 лютого, 18:30
«Укрзалізниця» ініціює підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40%, щоб покрити збитки від пасажирки, які сягнули вже 20 млрд грн
Держава має робити замовлення на пасажирські перевезення «Укрзалізниці» – заступник міністра
9 лютого, 12:14
До української мережі вже приєднано понад 1 ГВт когенераційних потужностей – Свириденко
До української мережі вже приєднано понад 1 ГВт когенераційних потужностей – Свириденко
5 лютого, 14:14
Міненерго повідомило про ситуацію в енергосистемі станом на 5 лютого 2026 року
Міненерго повідомило про ситуацію в енергосистемі станом на 5 лютого 2026 року
5 лютого, 12:07
Таллінн відкрив стратегічні запаси енергетики для України
Естонія відправила енергетичний вантаж в Україну
4 лютого, 16:41

Економіка

Ціна електроенергії на ринку «на добу наперед» впала до мінімуму: названо причину
Ціна електроенергії на ринку «на добу наперед» впала до мінімуму: названо причину
США та Китай нарощують виробництво сталі, Україна – скорочує
США та Китай нарощують виробництво сталі, Україна – скорочує
Ексчлен Ради НБУ пояснив, чому євро не замінить в Україні долар
Ексчлен Ради НБУ пояснив, чому євро не замінить в Україні долар
Уряд спрямував 16 млрд грн на фінансування залізничних перевезень
Уряд спрямував 16 млрд грн на фінансування залізничних перевезень
Україна отримала перший транш МВФ: куди спрямують кошти
Україна отримала перший транш МВФ: куди спрямують кошти
Ексчлен Ради НБУ пояснив, коли очікувати завершення «золотої лихоманки»
Ексчлен Ради НБУ пояснив, коли очікувати завершення «золотої лихоманки»

Новини

В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Сьогодні, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Вчора, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Вчора, 08:35

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua