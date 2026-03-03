Головна Гроші Економіка
США та Китай нарощують виробництво сталі, Україна – скорочує

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Українська металургія демонструє спад виробництва
фото: depositphotos.com

В Україні зафіксовано скорочення виробництва усіх марок сталі

Світове виробництво нержавіючої сталі за підсумками 2025 року зросло на 2,1% у порівнянні з 2024 роком – до 64,2 млн т. Про це свідчать дані World Stainless Association.

Зокрема, Сполучені Штати у 2025 році виробили 2,1 млн т нержавіючої сталі, що на 7,6% більше, ніж роком раніше. Країни Азії збільшили випуск на 2,7% – до 55,3 млн т.

Китай зберігає домінуючі позиції на світовому ринку: обсяги виробництва в країні сягнули 40,87 млн т, що становить 63,7% глобального показника. У річному вимірі виплавка в КНР зросла на 3,6%.

Водночас в Україні зафіксовано скорочення виробництва усіх марок сталі: показник знизився з 7,57 млн т у 2024 році до 7,41 млн т у 2025-му.

Таким чином, на тлі відновлення та нарощування потужностей ключовими глобальними гравцями, українська металургія демонструє спад виробництва.

металургія економіка

