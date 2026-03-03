Уряд спрямував 16 млрд грн на фінансування залізничних перевезень

Ухвалено розпорядження про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету на залізницю

Кабмін виділив Міністерству розвитку громад та територій 16 млрд гривень для фінансування у 2026 році держзамовлення на здійснення залізничних пасажирських перевезень у внутрішньому сполученні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження № 196-р.

«Міністерству фінансів здійснити рівномірне поквартальне фінансування зазначених видатків на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету», – йдеться у розпорядження.

Уряд доручив Міністерству розвитку громад та територій:

здійснити використання коштів, виділених згідно із цим розпорядженням, відповідно до порядку реалізації експериментального проєкту щодо запровадження механізму державного замовлення на здійснення залізничних пасажирських перевезень у внутрішньому сполученні;

затвердити в триденний строк за погодженням з Міністерством фінансів і Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства перелік витрат, пов’язаних із здійсненням заходів, визначених у пункті 1 цього розпорядження;

подати до 25 грудня 2026 р. Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення про старт експериментального механізму державного замовлення на внутрішні пасажирські перевезення залізничним транспортом. Йдеться про поступовий перехід до європейської моделі PSO (Public Service Obligation), коли держава на системній основі компенсує перевізнику різницю між реальною собівартістю перевезень і чинними соціально доступними тарифами.