Зарплата урядовців за рік зросла майже на чверть: дослідження

У понад двох десятків членів уряду більше ніж 50% загального доходу складається із зарплати

Найбільше зарплата зросла в міністерки охорони навколишнього природного середовища України

Рівень заробітної плати українських урядовців зріс: середньорічний показник у 2024 році збільшився на 24%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouControl.

Найбільший дохід за 2024 рік у 37,5 млн грн задекларував віце-прем'єр-міністр України Олексій Чернишов. Також пан Чернишов є лідером серед членів Кабміну за розміром задекларованих грошових активів, їхня сума за підсумками 2024 року становить близько 137 млн грн.

До п’ятірки лідерів серед міністрів з найбільшим доходом у 2024 році також увійшли Денис Шмигаль (9,7 млн грн), Герман Сметанін (7,4 млн грн), Рустем Умєров (6,8 млн грн), Михайло Федоров (6 млн грн).

Лідерами за зростанням суми заробітної плати у 2024 році стали міністри Світлана Гринчук (71%), Рустем Умєров (65%), Андрій Сибіга (55%) та Наталія Калмикова (52%).

Водночас не у всіх міністрів зростала зарплата. При цьому, зарплата у Миколи Точицького, Германа Сметаніна та Оксена Лісового у 2024-му зменшилась на понад 7%.

У 13 представників з-поміж 21 члена уряду більше ніж 50% загального доходу складається із зарплати.

Нагадаємо, до 1 квітня 2025 року державні службовці мали подати щорічну декларацію про свої доходи та майновий стан. Однак цю вимогу закону вперто ігнорує цілий ряд керівник великих державних підприємств.

Раніше «Главком» повідомляв, що інформація про майновий стан і доходи посла України у Великій Британії та Північній Ірландії, ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного засекречена. НАЗК і посольства пояснили причину.

До слова, цього року громадяни України задекларували дохід у розмірі 88,2 млрд грн. Державна податкова служба повідомила, що така сума на 59% більше порівняно з аналогічним періодом торік.