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В Україну прибула бельгійська делегація на чолі з прем'єром

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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В Україну прибула бельгійська делегація на чолі з прем'єром
Прем’єр Бельгії разом з міністрами прибув до Києва потягом
фото: VRT

До складу делегації ввійшли премʼєр-міністр, глава МЗС та очільник Міноборони Бельгії

Сьогодні, 8 квітня, до Києва прибула делегація з Бельгії. До її складу ввійшли прем’єр-міністр Барт Де Вевер, глава МЗС Максим Прево та міністр оборони країни Тео Франкен. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на VRT.

Зазначається, що впродовж дня політики матимуть зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Також заплановані двосторонні зустрічі на рівні міністрів.

Бельгійська делегація прибула в Київ
Бельгійська делегація прибула в Київ
фото: VRT

«Цей візит – не лише про політичну та військову солідарність, а й про міжнародну співпрацю, надію та майбутнє», – зазначає МЗС Бельгії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що постачання винищувачів F-16 в Україну відкладено до 2026 року.

Заяву щодо відкладення постачання бельгійський прем’єр зробив перед зустріччю з іншими лідерами ЄС у Брюсселі. За його словами, затримка пов'язана з тим, що Бельгія очікує на отримання нових винищувачів F-35, які мають замінити нинішній парк літаків F-16.

До слова, 6 березня президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом після саміту країн Європи у Брюсселі. Зеленський подякував королю бельгійців за аудієнцію.

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Теги: Бельгія уряд

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