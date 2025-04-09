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Урядова команда прибула в Брюссель на засідання Ради асоціації Україна-ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Урядова команда прибула в Брюссель на засідання Ради асоціації Україна-ЄС
За словами Шмигаля, Україна та ЄС підпишуть документи, які поглиблять євроінтеграцію нашої країни
фото: Telegram/Денис Шмигаль

Зустріч буде присвячена обговоренню політичних справ та двосторонніх відносин

Українська урядова команда у середу, 9 квітня, прибула до столиці Бельгії Брюсселю для участі у десятому засіданні Ради асоціації Україна-ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як зазначив Шмигаль, урядова делегація планує провести також низку важливих зустрічей із керівництвом Європейського Союзу.

Крім того, у межах візиту заплановане підписання документів, які стануть черговим кроком до поглиблення співпраці та інтеграції України в європейську спільноту.

Як повідомлялося, зустріч буде присвячена обговоренню політичних справ та двосторонніх відносин. В ході закритого засідання представники ЄС й України обміняються думками щодо ситуації, що склалася внаслідок російської агресивної війни, зосереджуючи увагу на військовій, економічній та гуманітарній ситуації на місцях, а також на відповіді на російську агресію.

У рамках обговорення двосторонніх відносин Євросоюз і Україна будуть розглядати, зокрема, імплементацію Угоди про асоціацію ЄС – Україна у період з початку російської агресії, питання відновлення та реформ у нашій державі, а також фінансову підтримку з боку ЄС.

Нагадаємо, 8 квітня, до Києва прибула делегація з Бельгії. До її складу ввійшли прем’єр-міністр Барт Де Вевер, глава МЗС Максим Прево та міністр оборони країни Тео Франкен.

До слова, у 2025 році Бельгія виділяє Україні оборонний пакет допомоги на €1 млрд. Країна також планує надалі щороку виділяти українцям мільярд євро на оборону.

Теги: Денис Шмигаль Брюссель уряд

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