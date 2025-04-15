Українці задекларували вже 88,2 млрд грн. Податкова назвала регіони, де найбільше мільйонерів

Активне декларування доходів сприяє економічній прозорості та підтримує державну фінансову систему. Відповідно до законодавства, декларація доходів є важливим кроком для забезпечення справедливого оподаткування.

Цього року громадяни України задекларували дохід у розмірі 88,2 млрд грн. Державна податкова служба повідомила, що така сума на 59% більше порівняно з аналогічним періодом торік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Державної податкової служби Руслана Кравченко.

За його словами в Україні зростає сума задекларованих громадянами доходів, отриманих протягом минулого року.

«На 14 квітня вже подано понад 104 тис декларацій про майновий стан і доходи. Це – 101% від показника минулорічної кампанії», – зазначив Кравченко.

Як зазначив Кравченко, громадяни самостійно визначили до сплати 1,3 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (на 40% більше, ніж торік) та 235,2 млн грн військового збору (зростання на 47%).

Доходи понад 1 млн грн задекларували 7 тисяч платників податків колаж: glavcom.ua

Зокрема, доходи понад 1 млн грн задекларували 7 тис платників податків на загальну суму 50,5 млрд гривень. При цьому 53 особи задекларували доходи, що перевищують 100 млн грн, на загальну суму 16 млрд гривень.

Зросла також сума задекларованих доходів, отриманих за кордоном – на 1,2 млрд грн. Громадяни України вже подали 2 914 декларацій на загальну суму 2,8 млрд грн щодо доходів з-за кордону.

Нагадаємо, Інформація про майновий стан і доходи посла України у Великій Британії та Північній Ірландії, ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного засекречена. Про це свідчать відповіді на запити, які отримав «Главком» від Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) і посольства України у Великій Британії.

Також, Жидачівський районний суд Львівської області 2 квітня визнав винним депутата Жидачівської міської ради та підприємця Ігоря Чорнейка у декларуванні неправдивої інформації та оштрафував на 68 тис. грн. Крім цього, Чорнейку на рік заборонили брати участь у самоврядуванні. У вироку йдеться, що у деклараціях за 2022 та 2023 роки рік депутат не вказав майна на 19,4 млн грн.