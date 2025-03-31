Нардеп від «Слуги народу» купив люксовий електрокар за понад 5 млн грн
Преміальний «Мерседес» з’явився у власності парламентаря та його дружини в березні минулого року
Сім’я народного депутата від «Слуги народу» Костянтина Касая торік купила флагманський електромобіль Mercedes-Benz EQS 580, 2022 року випуску за понад 5,1 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на реєстр декларацій.
EQS – це перший повністю електричний седан класу люкс від Mercedes-Benz. Загальна потужність двигуна цього електрокара в модифікації 580 4Matic (саме таким володіють Костянтин Касай і його дружина Олена) складає 524 кінські сили, що дозволяє розганятися до 100 км/год за 4,3 с, максимальна швидкість – 210 км/год. Mercedes-Benz EQS може проїхати до 770 км на одній зарядці. Нині ціна такої автівки на ринку стартує від 4,3 млн грн.
Крім того, Костянтин Касай задекларував причіп, напівпричіп, екскаватор-навантажувач, вантажівку Renault Magnum 440, 2006 року випуску і ще чотири легкові автомобілі:
- УАЗ 31514, 1995 року випуску;
- Jaguar XJ, 2010 року випуску;
- BMW M760LI, 2022 року випуску вартістю 3,5 млн грн;
- Nissan Leaf, 2023 року випуску вартістю 1,08 мн грн (власність сина).
Водночас Касаї торік продали три свої авто, заробивши загалом 3,84 млн грн.
Також в активі подружжя є нерухомість на Полтавщині: два житлові будинки загальною площею 350 кв. м, три земельні ділянки загальною площею 0,56 га у селі Марківка та офіс у Полтаві.
Зарплата Костянтина Касая у Верховній Раді за 2024 рік становила 745,8 тис. грн, сумарний заробіток його дружини Олени склав 2,9 млн грн (не враховуючи доходу від продажу автівок), сина Павла – 383 тис. грн.
Сім’я зберігає готівкою 1,5 млн грн і $120 тис.; на банківських рахунках – 530,5 тис. грн. Також в активі Касаїв є 350 тис. грн, позичених третій особі.
Як повідомляв «Главком», протягом 2024 року дружина народного депутата Юрія Бойка (обраного від ОПЗЖ) Віра отримала в подарунок 19 млн грн.
До слова, позафракційний народний депутат Микола Тищенко заробив 3,36 млн грн від продажу свого авто Mercedes-Benz S 400, 2018 року випуску.
До слова, народний депутат Муса Магомедов, обраний від Опозиційного блоку, задекларував нову дорогу покупку – BMW за майже 3 млн грн.
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