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Нардеп від «Слуги народу» купив люксовий електрокар за понад 5 млн грн

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Нардеп від «Слуги народу» купив люксовий електрокар за понад 5 млн грн
Зарплата Костянтина Касая у Верховній Раді за 2024 рік склала 745,8 тис. грн
Фото: Костянтин Касай/Facebook

Преміальний «Мерседес» з’явився у власності парламентаря та його дружини в березні минулого року

Сім’я народного депутата від «Слуги народу» Костянтина Касая торік купила флагманський електромобіль Mercedes-Benz EQS 580, 2022 року випуску за понад 5,1 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на реєстр декларацій.

EQS – це перший повністю електричний седан класу люкс від Mercedes-Benz. Загальна потужність двигуна цього електрокара в модифікації 580 4Matic (саме таким володіють Костянтин Касай і його дружина Олена) складає 524 кінські сили, що дозволяє розганятися до 100 км/год за 4,3 с, максимальна швидкість – 210 км/год. Mercedes-Benz EQS може проїхати до 770 км на одній зарядці. Нині ціна такої автівки на ринку стартує від 4,3 млн грн.

Подружжя Касаїв придбало люксовий електрокар за 5,1 млн грн
Подружжя Касаїв придбало люксовий електрокар за 5,1 млн грн
Скриншот із реєстру декларацій
Mercedes-Benz EQS 580 4Matic
Mercedes-Benz EQS 580 4Matic
Фото: mercedes-benz.ua

Крім того, Костянтин Касай задекларував причіп, напівпричіп, екскаватор-навантажувач, вантажівку Renault Magnum 440, 2006 року випуску і ще чотири легкові автомобілі:

  • УАЗ 31514, 1995 року випуску;
  • Jaguar XJ, 2010 року випуску;
  • BMW M760LI, 2022 року випуску вартістю 3,5 млн грн;
  • Nissan Leaf, 2023 року випуску вартістю 1,08 мн грн (власність сина).

Водночас Касаї торік продали три свої авто, заробивши загалом 3,84 млн грн.

Також в активі подружжя є нерухомість на Полтавщині: два житлові будинки загальною площею 350 кв. м, три земельні ділянки загальною площею 0,56 га у селі Марківка та офіс у Полтаві.

Зарплата Костянтина Касая у Верховній Раді за 2024 рік становила 745,8 тис. грн, сумарний заробіток його дружини Олени склав 2,9 млн грн (не враховуючи доходу від продажу автівок), сина Павла – 383 тис. грн.

Сім’я зберігає готівкою 1,5 млн грн і $120 тис.; на банківських рахунках – 530,5 тис. грн. Також в активі Касаїв є 350 тис. грн, позичених третій особі.

Як повідомляв «Главком», протягом 2024 року дружина народного депутата Юрія Бойка (обраного від ОПЗЖ) Віра отримала в подарунок 19 млн грн. 

До слова, позафракційний народний депутат Микола Тищенко заробив 3,36 млн грн від продажу свого авто Mercedes-Benz S 400, 2018 року випуску.

До слова, народний депутат Муса Магомедов, обраний від Опозиційного блоку, задекларував нову дорогу покупку – BMW за майже 3 млн грн. 

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Теги: декларація депутат автомобіль Електромобілі гроші

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