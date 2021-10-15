Вакцинація вчителів: що робити тим, кому не можна робити щеплення
МОЗ обіцяє суворо контролювати надання довідок про наявність протипоказань
Довідку про медичні протипоказання, які унеможливлюють щеплення від Covid-19, учителям надаватиме сімейний лікар, повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в інтерв’ю Радіо Свобода.
«Коли ми говоримо про вчителів, ми говоримо, що вони будуть або відсторонені від роботи, або вакцинуватися. В наказі говориться про обов’язковість вакцинації, окрім обґрунтованих медичних протипоказань, коли не можна за станом здоров’я. Але, повірте, це невеликий відсоток людей – це 3–4% всього. Це сформовано, можливо, такий міф про те, що багатьом людям не можна вакцинуватися», – сказав міністр.
За його словами, надання довідок про наявність протипоказань перебуватиме під суворим контролем.
«Зараз ми все робимо для того, щоб запобігти відразу будь-яким підробкам. Це буде в електронній системі охорони здоров’я. І довідка так само буде видаватися, як і сovid-сертифікат. Лікар, який видає цю довідку, буде робити медичний запис в електронній системі. І цей медичний запис можна спокійно відслідкувати, чому конкретній людині дана довідка про медичний відвід, якщо раніше, наприклад, не було записів про таку хворобу в історії хвороби, яка ведеться в електронному вигляді», – поінформував Ляшко.
Раніше в міністерстві охорони здоров’я опублікували перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусної інфекції нового типу є обов’язковою. Цей перелік постійно розширюється.
Як відомо, МОЗ планує значно розширити перелік професій для обов’язкової Covid-вакцинації.
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