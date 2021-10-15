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    Вакцинація вчителів: що робити тим, кому не можна робити щеплення

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    Не усім людям можна вакцинуватися, однак таких у світі одиниці&nbsp; - Вакцинація вчителів: що робити тим, кому не можна робити щеплення
    Не усім людям можна вакцинуватися, однак таких у світі одиниці 
    фото: ck-oda.gov.ua

    МОЗ обіцяє суворо контролювати надання довідок про наявність протипоказань

    Довідку про медичні протипоказання, які унеможливлюють щеплення від Covid-19, учителям надаватиме сімейний лікар, повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в інтерв’ю Радіо Свобода.

    «Коли ми говоримо про вчителів, ми говоримо, що вони будуть або відсторонені від роботи, або вакцинуватися. В наказі говориться про обов’язковість вакцинації, окрім обґрунтованих медичних протипоказань, коли не можна за станом здоров’я. Але, повірте, це невеликий відсоток людей – це 3–4% всього. Це сформовано, можливо, такий міф про те, що багатьом людям не можна вакцинуватися», – сказав міністр.

    За його словами, надання довідок про наявність протипоказань перебуватиме під суворим контролем.

    «Зараз ми все робимо для того, щоб запобігти відразу будь-яким підробкам. Це буде в електронній системі охорони здоров’я. І довідка так само буде видаватися, як і сovid-сертифікат. Лікар, який видає цю довідку, буде робити медичний запис в електронній системі. І цей медичний запис можна спокійно відслідкувати, чому конкретній людині дана довідка про медичний відвід, якщо раніше, наприклад, не було записів про таку хворобу в історії хвороби, яка ведеться в електронному вигляді», – поінформував Ляшко.

    Раніше в міністерстві охорони здоров’я опублікували перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусної інфекції нового типу є обов’язковою. Цей перелік постійно розширюється.

    Як відомо, МОЗ планує значно розширити перелік професій для обов’язкової Covid-вакцинації.

    Крім того відомо, що канікули у школах можуть затягнутися: МОЗ розповів про терміни.

    Тим часом чотири області з понеділка переходять до «червоної» зони.

    Нагадаємо, сьогодні на вулиці Херсона вийшли протиковідні патрулі. Сьогодні, 15 жовтня, Херсонська область першою увійшла до «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

    Однак насправді у «червоній» зоні сім областей. Аналітик викрив маніпуляції уряду.

    Нагадаємо, в Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії. Крім цього, кількість covid-госпіталізацій серед неповнолітніх наближається до рекордного показника.

    У мережі зібрали 40 найсмішніших пояснень, чому люди не хочуть вакцинуватися.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина школа лікар хвороби щеплення вакцинація вчитель учитель
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    Вакцинація вчителів: що робити тим, кому не можна робити щеплення