Влада втішена, що українська економіка впала менше, ніж в Євросоюзі

Гетманцев: «Нам вдалося втримати економіку: падіння – лише на 4%, на відміну від наших сусідів – падіння в Євросоюзі було 6,2%»

Гетьманцев: «Прогноз зростання ВВП на цей рік і на наступний рік залежить від того, як ми виходитимемо з кризи»

Попри невтішний прогноз від МВФ, українська економіка впала менше, ніж в Євросоюзі. Падіння відбулося лише на 4%, заявив в інтерв’ю «Главкому» голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Минулого року падав весь світ. Нам попри це вдалося втримати економіку: падіння – лише на 4%, на відміну від наших сусідів – падіння в Євросоюзі було 6,2%. Прогноз зростання ВВП на цей рік і на наступний рік залежить від того, як ми виходимо з кризи. А відбувається це не так швидко, як хотілося б. Хоча деякі цифри у нас дуже хороші», – зазначив Гетманцев.

Своєю гордістю влада вважає збільшення інвестицій, середньої зарплати та детінізацію.

«У нас безпрецедентний обсяг інвестицій цього року: на вісім місяців $3,5 млрд, хоча за весь 2019-й було $5 млрд. Очевидно, що ми маємо перевищити цю цифру до кінця року. Ми маємо зростання промисловості, підвищується середня зарплата, відбувається детінізація. Однак ми розуміємо, що природа кризи, яка була, ускладнює будь-які прогнози. Тому ті прогнози, які давали на початку року, коригуються по ходу, нічого поганого в цьому немає», – уточнив Гетманцев.

Також одним із найбільших своїх досягнень у підвищенні середньої зарплати українцям монобільшість вважає те, що майже наблизилася до показників – Білорусі.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд погіршив на 0,5% прогноз зростання ВВП України в 2021 році, але дещо покращив цей показник за очікуваннями наступного року. Як зазначено у звіті, рівень реального ВВП України зросте на 3,5% у 2021 році та на 3,6% у 2022 році.

Також нардеп заявив, що використання офшорів та виплати зарплат у конвертах формально не порушують закону. Тому немає підстав дорікати президенту Володимиру Зеленському.

До слова, уряд визнав, що за рік ціни на окремі продукти в Україні виросли на 70-75%