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«Ситуація зі снарядами непроста»: генерал оцінив, чи втримають ЗСУ оборону

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Ситуація зі снарядами непроста»: генерал оцінив, чи втримають ЗСУ оборону
Європа має зобов’язання допомогти Україні з мільйоном снарядів 155-го калібру
фото з відкритих джерел

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин передав Росії понад два мільйони снарядів калібру 152 мм

У ЗСУ дуже непроста ситуація зі снарядами на фронті: бійці можуть запускати лише п’ять-сім тисяч боєприпасів на день, тоді як окупанти – 50-70 тисяч. А допомога від Європи просувається дуже повільно. Про це ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів у інтерв'ю Oboz.ua.

Романенко прокоментував обіцянку Франції про постачання Україні 3000 снарядів щомісяця та заяву Німеччини про її спроможність суттєво прискорити та збільшити обсяги військової допомоги.

«Тут важливо звернути увагу на два нюанси. Три тисячі снарядів не вистачить навіть на один день бойових дій. Росіяни щодня застосовують 50-70 тисяч снарядів. У нас раніше вдавалося застосовувати п’ять-сім тисяч. А тут дають три тисячі...», – пояснив ситуацію генерал-лейтенант.

Він також висловився про швидкість допомоги з боєприпасами та нагадав, Європа має зобов’язання допомогти Україні з мільйоном снарядів 155-го калібру.

«Оскільки до закінчення терміну залишився один місяць, гадаю, ці зобов'язання не будуть виконані. Так само, як раніше Європа не виконала зобов'язань щодо постачання озброєнь, які сама на себе взяла», – сказав Романенко.

Водночас, звернув увагу він, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин передав Росії понад два мільйони снарядів калібру 152 мм.

«Це відповідь європейцям щодо того, що вони допомагають не так повільно, як нам здається. На жаль, ситуація досить непроста, і це потрібно брати до уваги», – наголосив ексзаступник голови Генштабу.

Нагадаємо, Європейський Союз надасть Україні лише половину від обіцяних боєприпасів до кінця березня. Раніше в ЄС планували передати мільйон боєприпасів.

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. наголосив, що з березня 2023 року Україна отримала лише третину від обіцяної кількості снарядів, тобто приблизно 330 тис.

До березня, за словами Борреля, передадуть іще 200 тис., що загалом становитиме половину від мільйона, який планували надати. Боєприпаси постачатимуть як із запасів країн-членів ЄС, так і шляхом їх закупівель.

Як повідомлялося, Європейський союз поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний мільйон артилерійських снарядів. Цей план повинні були виконати до березня 2024 року.

До слова, Організація Північноатлантичного договору підписала контракт на закупівлю боєприпасів калібру 155 мм на суму $1,2 млрд.

Зокрема, для забезпечення України артилерійськими боєприпасами в достатній кількості європейському ВПК знадобиться від 7 до 14 років.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров написав листа ЄС через нестачу боєприпасів.

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Теги: росіяни Місяць міністр Україна Європейський союз окупанти Європа боєприпаси Рустем Умєров

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