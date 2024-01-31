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Одна з країн Європи планує максимально економити на біженцях з України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Одна з країн Європи планує максимально економити на біженцях з України
Німеччина скорочує витрати на біженців
фото: AFP

Скорочення соціальних видатків заплановано бюджетом, який має затвердити парламент країни

Рік уже давно почався, а от федеральний бюджет Німеччини досі не ухвалений. Навколо його прийняття у Бундестазі досі точаться традиційні загальні дебати. Бюджет має бути прийнятий уже у п’ятницю, але однозначно у ньому будуть впроваджені заходи жорсткої економії, зокрема щодо соціальної політики і утримання біженців. Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Передбачено поліпшення інтеграції біженців на ринок праці через програму Jobturbo, щоб зменшити витрати на 500 мільйонів євро.  Це, зокрема, стосуватиметься біженців з України. 

До того ж центрам зайнятості хочуть дозволити припиняти допомогу безробітних максимум на два місяці, якщо вони неодноразово відмовляються від прийнятної роботи. Це має розвантажити бюджетні кошти на 150 мільйонів євро.

Зазначено, що загальні витрати бюджету передбачені на рівні 476,8 млрд євро. Найбільшою статтею видатків є соціальні витрати на 175,6 мільярдів євро, незважаючи на запланове скорочення.

Водночас вказано, що війна в Україні залишається головним фактором невизначеності. Можливо, Німеччині знову доведеться суттєво збільшити допомогу Україні. Законодавці Німеччини мають затвердити бюджет 2 лютого, як і закон про впровадження заходів жорсткої економії.

До того ж, як пише Frankfurter Allgemeine Zeitung, правляча коаліція хоче поступово скасувати податкові пільги для фермерів на сільськогосподарське дизельне паливо. Це викликало хвилю протестів фермерів, які пройшли аж до Берліна зі своїми тракторами. Федеральна рада не зобов’язана погоджуватися на скорочення, але може подати заперечення та звернутися до посередницького комітету в п’ятницю. 

Нагадаємо, майже 300 тис. громадян України в'їхали до Німеччини у 2023 році. Про це йдеться у заяві заяву державного секретаря Міністерства внутрішніх справ ФРН Махмута Оздеміра.

Парламентар направив запит до МВС Німеччини з вимогою з'ясувати, скільки українців було зареєстровано у країні у період із січня по грудень 2023 року, а також скільки осіб з посвідкою на проживання залишили ФРН. Згідно з текстом відповіді міністерства, всього 2023 року до Німеччини в'їхали 293,1 тис. українців. При цьому наголошується, що 95,9 тис. українців із посвідкою на проживання виїхали з Німеччини.

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Теги: коаліція Німеччина бюджет війна ринок закон дебати парламент пільги

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