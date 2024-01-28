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Мер Амстердама пропонує легалізувати кокаїн

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мер Амстердама пропонує легалізувати кокаїн
Влада Амстердама вирішила, що вигідніше легалізувати продаж наркотиків, ніж боротися з їх розповсюдженням
фото з відкритих джерел

«Виявляється, у людей є потреба в стимуляторах. Для цього є ринок», – сказала Фемке Халсема

Очільниця Амстердама Фемке Халсема пропонує врегулювати продаж і вживання кокаїну у місті, щоб підірвати економіку злочинних підприємств, які, за її словами, збирають «мільярдні» прибутки. Про це пише Bloomberg.

«Дозвольте зробити висновок, що сотні років розчарування та репресій мало чого досягли. Виявляється, у людей є потреба в стимуляторах. Для цього є ринок», – сказала вона в одному з інтерв’ю.

Халсема наголосила, що ринки наркотичних речовин мають регулюватись, аби підірвати модель доходів «недобросовісних злочинців».

Водночас вона пояснила, що виступає не за «поспішну легалізацію» кокаїну, а за його регулювання. Зокрема, подібне вже відбувається в пілотному проєкті уряду Нідерландів з вирощування канабісу, де той легально постачається до кав'ярень.

За даними уряду, минулого року число вилучених партій кокаїну в Нідерландах зросла. Найбільшу кількість кокаїну було виявлено в портах Роттердама та Фліссінгена, а торгівля також зросла в аеропортах Нідерландів.

Раніше співробітники митної служби вилучили в аеропорту Стамбула 568 кілограмів наркотичних речовин вартістю 68 мільйонів турецьких лір ($2,25 млн). 

До слова, відомий російський актор Анатолій Руденко був затриманий співробітниками поліції за зберігання наркотиків. Актора затримали в центрі Москви з пакетиком мефедрону. Руденко почав виправдовуватися, що випадково знайшов пакет на вулиці і подумав, що це отрута для собак. Під час перевірки документів, артист поводився підозріло і сильно нервував.  Пізніше поліція виявила порошок, який Руденко ховав у трусах.

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Теги: торгівля ринок поліція Нідерланди

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