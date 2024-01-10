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Польща «категорично проти» розширення вільної торгівлі ЄС із Україною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польща «категорично проти» розширення вільної торгівлі ЄС із Україною
Міністр Секерський підтримав виключення цукру, м'яса птиці та яєць з регламенту вільної торгівлі ЄС
фото з відкритих джерел

На думку міністра, повна лібералізація торгівлі, яку запровадив ЄС після початку повномасштабного вторгнення, мала «контрпродуктивний ефект»

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що він «категорично проти» розширення вільної торгівлі з Україною. Таку думку він висловив у листі до єврокомісара з питань торгівлі, з текстом якого ознайомився RMF FM.

На думку міністра, повна лібералізація торгівлі, яку запровадив Євросоюз після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, мала «контрпродуктивний ефект». 

Також Секерський підтримав виключення цукру, м'яса птиці та яєць з регламенту вільної торгівлі ЄС та встановлення посилених захисних положень.

Очільник польського Мінагро вважає, що потрібно почати переговори з Україною «про поступову взаємну лібералізацію, що супроводжується поступовим приведенням українського сільського господарства до стандартів і права ЄС». Адже проблеми з надмірним імпортом стосуються не тільки зернових культур, а й «цукру, м'яса птиці, яєць, м'яких фруктів (особливо замороженої малини) і яблучного концентрату».

Водночас у листі польський міністр сільського господарства розповів про повернення Польщі до переговорів у рамках Координаційної платформи ЄС з метою «пошуку ефективних і прийнятних механізмів». У них також беруть участь Україна, Єврокомісія та сусідні з Україною країни.

У матеріалі нагадали, що колишній польський уряд відмовився від участі в цій Платформі на знак протесту проти того, що Єврокомісія не продовжила ембарго ЄС на українське зерно.

Раніше єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян надіслала листа міністру інфраструктури Польщі Даріушу Клімчаку через блокування прикордонних переходів біля кордону з Україною. Брюссель закликає Варшаву забезпечити вільний рух автотранспорту.

Нагадаємо, польський політик Януш Войцеховський написав листа голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн щодо української агропродукції.

Перед пунктом пропуску «Медика-Шегині» на польсько-українському кордоні все ще є черги з вантажівок. І це попри припинення блокади польськими фермерами спілки Oszukana Wieś. Станом на ранок 8 січня у чергах залишалися 550 вантажівок. Проте після розблокування рух вантажівок на цьому напрямку став більш інтенсивним.

Теги: торгівля ринок Європейський союз міністр Польща

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