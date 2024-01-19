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У Челябінську спалахнув будівельний ринок (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Челябінську спалахнув будівельний ринок (відео)
Пожежа на ринку «Восточный город» в Челябінську отримала третій ранг складності з п'яти
фото: скріншот з відео

Площа пожежі в центрі Челябінська склала близько 1000 кв. м

Сьогодні, 19 січня, в центрі російського Челябінська спалахнула величезна пожежа. Відомо, що загоряння сталось на будівельному ринку. Про це повідомляють місцеві пабліки.

За даними місцевих жителів, пожежі на ринку «Восточный город» в Челябінську присвоїли третій ранг складності з п'яти.

Рятувальники заявили, що на місці працюють п'ять бригад МНС, площа пожежі – 1000 кв. м. За попередньою інформацією, триває евакуація.

Причини загоряння наразі невідомі.

Як повідомлялося, 19 січня, у місті Клинці Брянської області РФ спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Росіяни заявили про нібито атаку безпілотника.

Також у ніч проти 19 січня безпілотники атакували Тамбовський пороховий завод у Котовську, на якому виробляють порох для зброї та боєприпасів.

Згодом стало відомо, що за атаками безпілотників на нафтобазу у Брянській області та Тамбовський пороховий завод стоїть Головне управління розвідки Міноборони. 

До слова, атака на нафтобазу під Брянськом та пороховий завод під Тамбовом ускладнює логістику росіян та зриває графіки постачання.

Теги: пожежа росія ринок

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