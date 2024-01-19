У Челябінську спалахнув будівельний ринок (відео)

Пожежа на ринку «Восточный город» в Челябінську отримала третій ранг складності з п'яти

Площа пожежі в центрі Челябінська склала близько 1000 кв. м

Сьогодні, 19 січня, в центрі російського Челябінська спалахнула величезна пожежа. Відомо, що загоряння сталось на будівельному ринку. Про це повідомляють місцеві пабліки.

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За даними місцевих жителів, пожежі на ринку «Восточный город» в Челябінську присвоїли третій ранг складності з п'яти.

Рятувальники заявили, що на місці працюють п'ять бригад МНС, площа пожежі – 1000 кв. м. За попередньою інформацією, триває евакуація.

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Причини загоряння наразі невідомі.

Як повідомлялося, 19 січня, у місті Клинці Брянської області РФ спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Росіяни заявили про нібито атаку безпілотника.

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Також у ніч проти 19 січня безпілотники атакували Тамбовський пороховий завод у Котовську, на якому виробляють порох для зброї та боєприпасів.

Згодом стало відомо, що за атаками безпілотників на нафтобазу у Брянській області та Тамбовський пороховий завод стоїть Головне управління розвідки Міноборони.

До слова, атака на нафтобазу під Брянськом та пороховий завод під Тамбовом ускладнює логістику росіян та зриває графіки постачання.