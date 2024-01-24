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Ізраїль та ХАМАС прагнуть перемир'я, але на різних умовах – Jerusalem Post

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ізраїль та ХАМАС прагнуть перемир'я, але на різних умовах – Jerusalem Post
ХАМАС та Ізраїль хочуть перемир'я, але не можуть дійти згоди
фото із відкритих джерел

Ізраїль і ХАМАС мають різні точки зору та умови для оголошення перемир'я

Ізраїль прагне вести переговори поетапно, а ХАМАС домагається «пакетної угоди», яка передбачає постійне припинення вогню до звільнення заручників. Про це пише газета Jerusalem Post.

Ізраїль і ХАМАС принципово згодні з тим, що обмін ізраїльських заручників на палестинських ув'язнених міг би відбутися протягом місячного перемир'я, але план стримується розбіжностями двох сторін щодо того, як остаточно покласти край війні в Газі, повідомили три джерела.

Інтенсивні посередницькі зусилля, які вживаються Катаром, Вашингтоном і Єгиптом в останні тижні, були зосереджені на поетапному підході до звільнення різних категорій ізраїльських заручників, починаючи з цивільних осіб і закінчуючи солдатами, в обмін на перерву в бойових діях, звільнення палестинських ув'язнених.

Останній раунд перемовин розпочався 28 грудня і дещо скоротив розбіжності з приводу тривалості початкового припинення вогню приблизно до 30 днів, після того, як ХАМАС вперше запропонував паузу в кілька місяців, сказало одне із джерел газети, знайоме зі змістом переговорів.

Але є й інші точки зору від анонімних представників, згідно з якими ХАМАС відмовився просуватися вперед у реалізації планів доти, доки не буде досягнуто розуміння майбутніх умов постійного припинення вогню.

Представник Білого дому заявив 23 січня, що посланець США на Близькому Сході Бретт Макгерк перебуває в регіоні для обговорення питання про звільнення заручників і Вашингтон підтримає більш тривалу «гуманітарну паузу».

Декілька джерел в єгипетських службах безпеки повідомили, що ведеться робота з переконання ХАМАС погодитися на місячне перемир'я, за яким почнеться постійне припинення вогню. Однак ХАМАС вимагає гарантії того, що друга фаза операції буде виконана, щоб погодитись на первісне перемир'я.

Відповідаючи на питання про переговори на тему перемир'я, високопоставлений представник ХАМАСу Самі Абу Зухрі раніше заявив агентству Reuters, що організація відкрита для обговорення ідей, але угода поки не укладена.

«Ми відкриті для всіх ініціатив та пропозицій, але будь-яка угода має ґрунтуватися на припиненні агресії та повному виведенні окупаційних сил із Сектору Гази», – сказав Абу Зухрі. Одна із пропозицій Ізраїлю полягає у можливості припинення війни, якщо ХАМАС прибере шістьох високопоставлених лідерів із Гази. Однак ХАМАС «категорично відкинув» цю пропозицію.

Джерело Jerusalem Post повідомило, що до ізраїльського списку включено «натхненників нападів ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня» – Яхья Сінвар та Мохаммед аль-Дейф, які є головними цілями Ізраїлю для вбивства чи захоплення в полон під час війни. Вони, як передбачається, ховаються у широкій мережі тунелів ХАМАСу під Газою.

У канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху відмовилися від коментарів щодо цієї пропозиції та щодо змісту переговорів про перемир'я в цілому. Як пишуть ЗМІ Ізраїлю, Нетаньяху сказав, що такий сценарій «капітуляції та висилки» обговорювався на початку січня.

Представник уряду Ізраїлю Ейлон Леві заявив на пресконференції 23 січня, що продовжуються зусилля щодо звільнення заручників. Він сказав, що Ізраїль не погодиться на угоду про припинення вогню, яка залишить ХАМАС при владі в анклаві, зазначає Jerusalem Post.

Раніше стало відомо, що Ізраїль запропонував ХАМАСу перемир'я для звільнення заручників. Зазначається, що Ізраїль передав пропозицію ХАМАСу через посередників з Катару та Єгипту щодо припинення бойових дій до двох місяців в рамках комплексної угоди, що також включатиме звільнення всіх утримуваних.

Згідно з цією пропозицією, угода включатиме звільнення всіх заручників, які залишилися живими і повернення тіл загиблих у кілька етапів. Спочатку буде звільнено жінок, чоловіків старше 60 років і людей, які перебувають у критичному стані.

Наступні етапи включатимуть звільнення жінок-солдатів, чоловіків віком до 60 років, які не є військовослужбовцями, ізраїльських солдатів-чоловіків. Зазначається, що хоча ця пропозиція не містить угоди про припинення війни, це найдовший період припинення вогню, який Ізраїль пропонував ХАМАС з початку бойових дій.

Також повідомлялось, що Сполучені Штати, Єгипет і Катар представили новий мирний план для Близького Сходу, який почнеться зі звільнення заручників і зрештою призведе до виведення ізраїльських військ і припинення війни в Секторі Гази.  

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Теги: Ізраїль переговори звільнення Вашингтон робота ХАМАС Катар полон Єгипет обмін

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