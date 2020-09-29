Заводи Коломойського кинулися власноручно рятувати свій медіа-міф «Роттердам+», — Вовк



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«Позов Нікопольського заводу феросплавів проти САП такий же безпідставний, як і заява екснардепа Чумака»

Феросплавні заводи Ігоря Коломойського, які були ініціаторами медіа-міфу «Роттердам+», вирішили самостійно оскаржити в суді рішення прокуратури про закриття цієї справи через відсутність у ній складу злочину.

Про це в ефірі телеканалу «Прямий» повідомив ексголова НКРЕКП та колишній підозрюваний у справі Дмитро Вовк.

«На сцену виходять ідейні натхненники та ті, хто роздував цю справу. Феросплавні заводи Ігоря Валерійовича Коломойського також подали скаргу, щоби «Роттердам+» як медійна бульбашка продовжувала жити», - повідомив Вовк.

За його словами, Нікопольський завод феросплавів вважає себе «потерпілим» від дії формули, законність якої уже підтвердили Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Вищий антикорупційний суд.

На його переконання, позов Нікопольського заводу феросплавів проти САП такий же безпідставний, як і заява екснардепа Віктора Чумака, і повинен бути відхилений.

Вовк нагадав, що в своєму рішенні за позовом Віктора Чумака суддя ВАКС оголосила, що в справі відсутній склад злочину і вичерпані всі можливості для отримання доказів, які б доводили яку-небудь вину в цій справі.

Нагадаємо, 24 вересня Вищий антикорупційний суд, розглянувши позов екс-нардепа Чумака, підтвердив законність рішення САП про закриття справи «Роттердам +». Суд визнав, що прокурор САП прийняв рішення про закриття справи в повній відповідності з чинним законодавством і після належного аналізу всіх зібраних слідством за 3,5 року матеріалів.

Після цього заяви до ВАКС проти закриття справи спільно подали Нікопольський завод феросплавів Ігоря Коломойського та «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна. 25 вересня їх заяви об’єднані в спільне провадження.

Справу «Роттердам+» було закрито прокуратурою 27 серпня 2020 року через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули «Роттердам+». До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитку.

Формула «Роттердам +» діяла в 2016-2019 роках для визначення ринкової вартості вугілля при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії. Формула автоматично втратила чинність 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії, після цього ціна вугілля і електроенергії для промислових споживачів зросла.