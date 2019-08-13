Зе!Казино. Де в Україні можуть відкритись елітні гральні заклади гральний бізнес

Володимир Зеленський має намір легалізувати азартні ігри. Про це він заявив на українсько-турецькому бізнес-форумі у Стамбулі минулого тижня

Глава держави пропонує узаконити роботу казино в п'ятизіркових готелях. Таких в Україні нині 27

Президент Володимир Зеленський минулого тижня заявив, що має намір легалізувати азартні ігри і роботу казино в п'ятизіркових готелях. «Це буде стимулювати розвиток туристичного кластера в регіоні біля Чорного моря. Тут також ми хочемо зростати разом. Тому хочемо бачити в турецькому бізнесі не конкурентів, а наших партнерів», - сказав Зеленський під час виступу на українсько-турецькому бізнес-форумі.

Гральний бізнес в Україні заборонили в 2009 році, залишивши лотереї. Цією лазівкою скористався бізнес, який почав приймати ставки вже під виглядом лотерей. До цього ще треба додати і нелегальні казино, які працюють під дахом правоохоронців. Спроби вивести з тіні цю діяльність робились і раніше. З 2014 року з’являлись законопроєкти, які пропонували легалізувати гральний бізнес, а також унормувати діяльність лотерей, прийнявши ліцензійні умови.

До грального бізнесу у «Слузі народу» позитивно ставиться не лише президент, а й окремі депутати. 10-й номер у списку партії, спортсмен Жан Беленюк разом зі співаком Павлом Зібровим знявся в рекламному ролику онлайн-лотереї «Космолот»

Серед лобістів таких змін у 2017-2018 роках був тодішній міністр фінансів Олександр Данилюк, який зараз займає посаду секретаря РНБО. Тоді навіть в держбюджет-2018 заклали 1,9 млрд грн надходжень від лотерейної діяльності. Але цим планам не судилося збутися. Напевно, тепер вже в проєкті держбюджету-2020 ми побачимо графу з надходженнями від діяльності казино.

Але поки що представники нової влади не повідомляють жодних деталей про ці плани. Відома тільки одна умова для відкриття казино – це п’ятизірковий готель. Про це, як вже вища зазначено, сказав сам президент Зеленський. Тому зараз лише можна лише приблизно передбачити, скільки казино можуть відкритися в Україні і де вони будуть зосереджені.

Нелегальний гральний бізнес процвітає в Україні. На фото підпільне VIP-казино в центрі Києва, яке викрили співробітники податкової міліції Києва спільно з працівниками СБУ у 2016 році

В Україні про офіційну кількість зірок можна дізнатись з Реєстру свідоцтв про встановлення категорій готелям, який веде Міністерство економрозвитку та торгівлі. У ньому значиться лише 269 підприємств, які отримали однієї до п’яти зірок. Серед них і Rixos-Prykarpattya, в якому проходили тренінг «слуги народу».

Усього ж в країні 2777 готелів та мотелів (дані Укрстату за 2018 рік). З них 789 отелів належать юридичним особам, усі інші – ФОПівцям.

Таким чином, тільки кожен десятий готель в Україні отримав категорію офіційно. Інші ж поки не зацікавлені в цьому. Олексій Євченко, віце-президент Української асоціації ігрової індустрії, стверджує, що в Україні наразі близько 70 готелів п’ятизіркового рівня. Цілком можливо, що після лібералізації ігрового бізнесу власники будуть зацікавлені пройти процедуру отримання «зірок», щоб отримати право відкривати в них казино.

В сучасній Україні перше казино було відкрито в 1990 році в готелі «Русь». Перед цим у 1988 - 1989 роках у готелях Держкомінтуризму почали розміщувати перші ігрові автомати

Чому казино може з’явитись не в усіх п’ятизіркових готелях

Якщо ініціатива президента буде оформлена законом, обов’язково з’являться і додаткові вимоги, які «відсіють» частину готелів. Цілком ймовірно, що критерії будуть подібними до тих, які були зазначені в урядовому законопроєкті про детінізацію ринку азартних ігор від 2016 року: розміщення виключно на території будівель, в яких розташовані готелі категорії «п’ять зірок» з номерним фондом не менше 100 номерів. «А є «п’ятірки» в яких є і 40 номерів. Відповідно, певна кількість отелів відсічеться», - зазначає Євченко.

Наприклад, в київських Fairmont та InterContinental більше 250 номерів. А в одеському Kadorr Hotel Resort & Spa усього 25 номерів.

До того ж, тим отелям, які цілком відповідатимуть критеріям, треба буде вирішувати – самим провадити діяльність казино чи надати приміщення в оренду операторам ігрового бізнесу.

Багато що залежатиме і від вартості ліцензії. «Видача ліцензії повинна регламентуватися не лише вартістю самої ліцензії, а й кількістю казино на певній території. Адже якщо це, умовно, одне казино у місті – це одна вартість ліцензії. Якщо це у всіх пятизіркових готелях – вже інша. На одній території не може знаходитись більше певної кількості казино. В іншому випадку вони будуть працювати нерентабельно. Потрібно диференціювати міста і місця розташування. Для казино в Києві вартість повинна бути вища, ніж в гральному закладі, наприклад, в Сумах. А якщо це взагалі за межами міста, то вартість ліцензії же має бути інша», - вважає віце-президент Української асоціації ігрової індустрії Олексій Євченко.

П’ятизіркові готелі в Україні

Київ та область

Fairmont Grand Hotel Kyiv, вул. Набережно-Хрещатицька, 1, Київ

Хаятт Рідженсі Київ, вул. А. Тарасової, 5, Київ

ІнтерКонтиненталь – Київ, вул. Велика Житомирська, 2а, Київ

Прем’єр Палац, бульв. Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 5-7/29, Київ

Рів’єра Хаус, вул. Сагайдачного, 15, Київ

Гранд Адмірал Клуб, вул. Варшавська, 116, Ірпінь, Київська обл.

Одещина

Золотий Бугаз (мережа «Чорне море»,), масив 17, курорт Грибівка, Одеська обл.

Чорне море, вул. Маразліївська, 1/20, Одеса

Каліфорнія, вул. Єврейська, 27, Одеса

Вілла Ле Прем'єр, пров. Ванний, 3, Одеса

Hotel de Paris Odessa MGallery by Sofitel, пл. Катерининська, 4/1, Одеса

Дюк отель, пров. Чайковського, 10, Одеса

Kadorr hotel resort&spa, вул. Французький бульвар, 66/3, Одеса

Брістоль, вул. Пушкінська, 15, Одеса

Panorama De Luxe, пров. Мукачевський, буд. 6/8, Одеса

Palace Del Mar, пров. Кришталевий, 1, Одеса

М 1, бульв. Лідерсовський, 1, Одеса

Отрада, вул. Затишна, 11, Одеса

Немо, пляж Ланжерон, 25, Одеса

Карпатський регіон

Гранд Готель, пр. Свободи, 13, Львів

Bankhotel art-congress hall, вул. Листопадового Чину, 8, Львів

Три сини та донька, вул. Котляревського, 109, смт Східниця, Львівська обл.

Ріксос-Прикарпаття, вул. Городище, 8, Трускавець, Львівська обл.

Mirotel Resort&SPA, площ. Кобзаря, 1, Трускавець, Львівська обл.

Radisson Blu Resort, Bukovel, Щивки, 2/72, с. Поляниця, м. Яремче, Івано-Франківська обл.

Інші міста

Україна, вул. Короленка, 2, Дніпро

Немо, вул. Сумська, 35, Харків

Закінчилась дія свідоцтва в цьому році –

Цитадель Інн, вул. Грабовського, 11, Львів

Premier Palace Hotel Kharkiv, пр. Правди, 2, Харків.

Нагадаємо, півтора року тому Олександр Данилюк заявляв, що за підрахунками експертів, від легалізації всього грального бізнесу держава може додатково одержувати приблизно 5 млрд грн щорічно.

За іншими даним, у разі легалізації азартних ігор бюджет України може отримати додатково близько 10 млрд грн.