Зе!Казино. Де в Україні можуть відкритись елітні гральні заклади

Зе!Казино. Де в Україні можуть відкритись елітні гральні закладигральний бізнес
Глава держави пропонує узаконити роботу казино в п'ятизіркових готелях. Таких в Україні нині 27
Президент Володимир Зеленський минулого тижня заявив, що має намір легалізувати азартні ігри і роботу казино в п'ятизіркових готелях. «Це буде стимулювати розвиток туристичного кластера в регіоні біля Чорного моря. Тут також ми хочемо зростати разом. Тому хочемо бачити в турецькому бізнесі не конкурентів, а наших партнерів», - сказав Зеленський під час виступу на українсько-турецькому бізнес-форумі.
Гральний бізнес в Україні заборонили в 2009 році, залишивши лотереї. Цією лазівкою скористався бізнес, який почав приймати ставки вже під виглядом лотерей. До цього ще треба додати і нелегальні казино, які працюють під дахом правоохоронців. Спроби вивести з тіні цю діяльність робились і раніше. З 2014 року з’являлись законопроєкти, які пропонували легалізувати гральний бізнес, а також унормувати діяльність лотерей, прийнявши ліцензійні умови.
Серед лобістів таких змін у 2017-2018 роках був тодішній міністр фінансів Олександр Данилюк, який зараз займає посаду секретаря РНБО. Тоді навіть в держбюджет-2018 заклали 1,9 млрд грн надходжень від лотерейної діяльності. Але цим планам не судилося збутися. Напевно, тепер вже в проєкті держбюджету-2020 ми побачимо графу з надходженнями від діяльності казино.
Але поки що представники нової влади не повідомляють жодних деталей про ці плани. Відома тільки одна умова для відкриття казино – це п’ятизірковий готель. Про це, як вже вища зазначено, сказав сам президент Зеленський. Тому зараз лише можна лише приблизно передбачити, скільки казино можуть відкритися в Україні і де вони будуть зосереджені.
В Україні про офіційну кількість зірок можна дізнатись з Реєстру свідоцтв про встановлення категорій готелям, який веде Міністерство економрозвитку та торгівлі. У ньому значиться лише 269 підприємств, які отримали однієї до п’яти зірок. Серед них і Rixos-Prykarpattya, в якому проходили тренінг «слуги народу».
Усього ж в країні 2777 готелів та мотелів (дані Укрстату за 2018 рік). З них 789 отелів належать юридичним особам, усі інші – ФОПівцям.
Таким чином, тільки кожен десятий готель в Україні отримав категорію офіційно. Інші ж поки не зацікавлені в цьому. Олексій Євченко, віце-президент Української асоціації ігрової індустрії, стверджує, що в Україні наразі близько 70 готелів п’ятизіркового рівня. Цілком можливо, що після лібералізації ігрового бізнесу власники будуть зацікавлені пройти процедуру отримання «зірок», щоб отримати право відкривати в них казино.
Чому казино може з’явитись не в усіх п’ятизіркових готелях
Якщо ініціатива президента буде оформлена законом, обов’язково з’являться і додаткові вимоги, які «відсіють» частину готелів. Цілком ймовірно, що критерії будуть подібними до тих, які були зазначені в урядовому законопроєкті про детінізацію ринку азартних ігор від 2016 року: розміщення виключно на території будівель, в яких розташовані готелі категорії «п’ять зірок» з номерним фондом не менше 100 номерів. «А є «п’ятірки» в яких є і 40 номерів. Відповідно, певна кількість отелів відсічеться», - зазначає Євченко.
Наприклад, в київських Fairmont та InterContinental більше 250 номерів. А в одеському Kadorr Hotel Resort & Spa усього 25 номерів.
До того ж, тим отелям, які цілком відповідатимуть критеріям, треба буде вирішувати – самим провадити діяльність казино чи надати приміщення в оренду операторам ігрового бізнесу.
Багато що залежатиме і від вартості ліцензії. «Видача ліцензії повинна регламентуватися не лише вартістю самої ліцензії, а й кількістю казино на певній території. Адже якщо це, умовно, одне казино у місті – це одна вартість ліцензії. Якщо це у всіх пятизіркових готелях – вже інша. На одній території не може знаходитись більше певної кількості казино. В іншому випадку вони будуть працювати нерентабельно. Потрібно диференціювати міста і місця розташування. Для казино в Києві вартість повинна бути вища, ніж в гральному закладі, наприклад, в Сумах. А якщо це взагалі за межами міста, то вартість ліцензії же має бути інша», - вважає віце-президент Української асоціації ігрової індустрії Олексій Євченко.
П’ятизіркові готелі в Україні
Київ та область
- Fairmont Grand Hotel Kyiv, вул. Набережно-Хрещатицька, 1, Київ
- Хаятт Рідженсі Київ, вул. А. Тарасової, 5, Київ
- ІнтерКонтиненталь – Київ, вул. Велика Житомирська, 2а, Київ
- Прем’єр Палац, бульв. Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 5-7/29, Київ
- Рів’єра Хаус, вул. Сагайдачного, 15, Київ
- Гранд Адмірал Клуб, вул. Варшавська, 116, Ірпінь, Київська обл.
Одещина
- Золотий Бугаз (мережа «Чорне море»,), масив 17, курорт Грибівка, Одеська обл.
- Чорне море, вул. Маразліївська, 1/20, Одеса
- Каліфорнія, вул. Єврейська, 27, Одеса
- Вілла Ле Прем'єр, пров. Ванний, 3, Одеса
- Hotel de Paris Odessa MGallery by Sofitel, пл. Катерининська, 4/1, Одеса
- Дюк отель, пров. Чайковського, 10, Одеса
- Kadorr hotel resort&spa, вул. Французький бульвар, 66/3, Одеса
- Брістоль, вул. Пушкінська, 15, Одеса
- Panorama De Luxe, пров. Мукачевський, буд. 6/8, Одеса
- Palace Del Mar, пров. Кришталевий, 1, Одеса
- М 1, бульв. Лідерсовський, 1, Одеса
- Отрада, вул. Затишна, 11, Одеса
- Немо, пляж Ланжерон, 25, Одеса
Карпатський регіон
- Гранд Готель, пр. Свободи, 13, Львів
- Bankhotel art-congress hall, вул. Листопадового Чину, 8, Львів
- Три сини та донька, вул. Котляревського, 109, смт Східниця, Львівська обл.
- Ріксос-Прикарпаття, вул. Городище, 8, Трускавець, Львівська обл.
- Mirotel Resort&SPA, площ. Кобзаря, 1, Трускавець, Львівська обл.
- Radisson Blu Resort, Bukovel, Щивки, 2/72, с. Поляниця, м. Яремче, Івано-Франківська обл.
Інші міста
- Україна, вул. Короленка, 2, Дніпро
- Немо, вул. Сумська, 35, Харків
Закінчилась дія свідоцтва в цьому році –
- Цитадель Інн, вул. Грабовського, 11, Львів
- Premier Palace Hotel Kharkiv, пр. Правди, 2, Харків.
Нагадаємо, півтора року тому Олександр Данилюк заявляв, що за підрахунками експертів, від легалізації всього грального бізнесу держава може додатково одержувати приблизно 5 млрд грн щорічно.
За іншими даним, у разі легалізації азартних ігор бюджет України може отримати додатково близько 10 млрд грн.