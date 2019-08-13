  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Зе!Казино. Де в Україні можуть відкритись елітні гральні заклади

    гральний бізнес
    • Сергій Чепінський
    • Розсилка
    <span lang="RU">Володимир Зеленський має намір легалізувати азартні ігри.</span><span lang="RU"> </span><span lang="RU">Про це він заявив на українсько-турецькому бізнес-форумі у Стамбулі минулого тижня</span> - Зе!Казино. Де в Україні можуть відкритись елітні гральні заклади
    Володимир Зеленський має намір легалізувати азартні ігри. Про це він заявив на українсько-турецькому бізнес-форумі у Стамбулі минулого тижня

    Глава держави пропонує узаконити роботу казино в п'ятизіркових готелях. Таких в Україні нині 27

    Президент Володимир Зеленський минулого тижня заявив, що має намір легалізувати азартні ігри і роботу казино в п'ятизіркових готелях. «Це буде стимулювати розвиток туристичного кластера в регіоні біля Чорного моря. Тут також ми хочемо зростати разом. Тому хочемо бачити в турецькому бізнесі не конкурентів, а наших партнерів», - сказав Зеленський під час виступу на українсько-турецькому бізнес-форумі.

    Гральний бізнес в Україні заборонили в 2009 році, залишивши лотереї. Цією лазівкою скористався бізнес, який почав приймати ставки вже під виглядом лотерей. До цього ще треба додати і нелегальні казино, які працюють під дахом правоохоронців. Спроби вивести з тіні цю діяльність робились і раніше. З 2014 року з’являлись законопроєкти, які пропонували легалізувати гральний бізнес, а також унормувати діяльність лотерей, прийнявши ліцензійні умови.

    До грального бізнесу у «Слузі народу» позитивно ставиться не лише президент, а й окремі депутати. 10-й номер у списку партії, спортсмен Жан Беленюк разом зі співаком Павлом Зібровим знявся в рекламному ролику онлайн-лотереї «Космолот»
    До грального бізнесу у «Слузі народу» позитивно ставиться не лише президент, а й окремі депутати. 10-й номер у списку партії, спортсмен Жан Беленюк разом зі співаком Павлом Зібровим знявся в рекламному ролику онлайн-лотереї «Космолот»

    Серед лобістів таких змін у 2017-2018 роках був тодішній міністр фінансів Олександр Данилюк, який зараз займає посаду секретаря РНБО. Тоді навіть в держбюджет-2018 заклали 1,9 млрд грн надходжень від лотерейної діяльності. Але цим планам не судилося збутися. Напевно, тепер вже в проєкті держбюджету-2020 ми побачимо графу з надходженнями від діяльності казино.

    Читайте також

    Але поки що представники нової влади не повідомляють жодних деталей про ці плани. Відома тільки одна умова для відкриття казино – це п’ятизірковий готель. Про це, як вже вища зазначено, сказав сам президент Зеленський. Тому зараз лише можна лише приблизно передбачити, скільки казино можуть відкритися в Україні і де вони будуть зосереджені.

    Нелегальний гральний бізнес процвітає в Україні. На фото підпільне VIP-казино в центрі Києва, яке викрили співробітники податкової міліції Києва спільно з працівниками СБУ у 2016 році
    Нелегальний гральний бізнес процвітає в Україні. На фото підпільне VIP-казино в центрі Києва, яке викрили співробітники податкової міліції Києва спільно з працівниками СБУ у 2016 році

    В Україні про офіційну кількість зірок можна дізнатись з Реєстру свідоцтв про встановлення категорій готелям, який веде Міністерство економрозвитку та торгівлі. У ньому значиться лише 269 підприємств, які отримали однієї до п’яти зірок. Серед них і Rixos-Prykarpattya, в якому проходили тренінг «слуги народу».

    Усього ж в країні 2777 готелів та мотелів (дані Укрстату за 2018 рік). З них 789 отелів належать юридичним особам, усі інші – ФОПівцям.

    Таким чином, тільки кожен десятий готель в Україні отримав категорію офіційно. Інші ж поки не зацікавлені в цьому. Олексій Євченко, віце-президент Української асоціації ігрової індустрії, стверджує, що в Україні наразі близько 70 готелів п’ятизіркового рівня. Цілком можливо, що після лібералізації ігрового бізнесу власники будуть зацікавлені пройти процедуру отримання «зірок», щоб отримати право відкривати в них казино.

    В сучасній Україні перше казино було відкрито в 1990 році в готелі «Русь Київська». Перед цим у 1988 - 1989 роках у готелях Держкомінтуризму почали розміщувати перші ігрові автомати
    В сучасній Україні перше казино було відкрито в 1990 році в готелі «Русь». Перед цим у 1988 - 1989 роках у готелях Держкомінтуризму почали розміщувати перші ігрові автомати

    Чому казино може з’явитись не в усіх п’ятизіркових готелях

    Якщо ініціатива президента буде оформлена законом, обов’язково з’являться і додаткові вимоги, які «відсіють» частину готелів. Цілком ймовірно, що критерії будуть подібними до тих, які були зазначені в урядовому законопроєкті про детінізацію ринку азартних ігор від 2016 року: розміщення виключно на території будівель, в яких розташовані готелі категорії «п’ять зірок» з номерним фондом не менше 100 номерів. «А є «п’ятірки» в яких є і 40 номерів. Відповідно, певна кількість отелів відсічеться», - зазначає Євченко.

    Наприклад, в київських Fairmont та InterContinental більше 250 номерів. А в одеському Kadorr Hotel Resort & Spa усього 25 номерів.

    До того ж, тим отелям, які цілком відповідатимуть критеріям, треба буде вирішувати – самим провадити діяльність казино чи надати приміщення в оренду операторам ігрового бізнесу.

    Багато що залежатиме і від вартості ліцензії. «Видача ліцензії повинна регламентуватися не лише вартістю самої ліцензії, а й кількістю казино на певній території. Адже якщо це, умовно, одне казино у місті – це одна вартість ліцензії. Якщо це у всіх пятизіркових готелях – вже інша. На одній території не може знаходитись більше певної кількості казино. В іншому випадку вони будуть працювати нерентабельно. Потрібно диференціювати міста і місця розташування. Для казино в Києві вартість повинна бути вища, ніж в гральному закладі, наприклад, в Сумах. А якщо це взагалі за межами міста, то вартість ліцензії же має бути інша», - вважає віце-президент Української асоціації ігрової індустрії Олексій Євченко.

    П’ятизіркові готелі в Україні

    Київ та область

    • Fairmont Grand Hotel Kyiv, вул. Набережно-Хрещатицька, 1, Київ
    • Хаятт Рідженсі Київ, вул. А. Тарасової, 5, Київ
    • ІнтерКонтиненталь – Київ,  вул. Велика Житомирська, 2а, Київ
    • Прем’єр Палац,  бульв. Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 5-7/29, Київ
    • Рів’єра Хаус, вул. Сагайдачного, 15, Київ
    • Гранд Адмірал Клуб, вул. Варшавська, 116, Ірпінь, Київська обл.

    Одещина

    • Золотий Бугаз (мережа «Чорне море»,), масив 17, курорт Грибівка, Одеська обл.
    • Чорне море, вул. Маразліївська, 1/20, Одеса
    • Каліфорнія, вул. Єврейська, 27, Одеса
    • Вілла Ле Прем'єр, пров. Ванний, 3, Одеса
    • Hotel de Paris Odessa MGallery by Sofitel, пл. Катерининська, 4/1, Одеса
    • Дюк отель, пров. Чайковського, 10, Одеса
    • Kadorr hotel resort&spa, вул. Французький бульвар, 66/3, Одеса
    • Брістоль, вул. Пушкінська, 15, Одеса
    • Panorama De Luxe, пров. Мукачевський, буд. 6/8, Одеса
    • Palace Del Mar, пров. Кришталевий, 1, Одеса
    • М 1, бульв. Лідерсовський, 1, Одеса
    • Отрада, вул. Затишна, 11, Одеса
    • Немо, пляж Ланжерон, 25, Одеса  

    Карпатський регіон

    • Гранд Готель, пр. Свободи, 13, Львів
    • Bankhotel art-congress hall, вул. Листопадового Чину, 8, Львів
    • Три сини та донька, вул. Котляревського, 109, смт Східниця, Львівська обл.
    • Ріксос-Прикарпаття, вул. Городище, 8, Трускавець, Львівська обл.
    • Mirotel Resort&SPA, площ. Кобзаря, 1, Трускавець, Львівська обл.
    • Radisson Blu Resort, Bukovel, Щивки, 2/72, с. Поляниця, м. Яремче, Івано-Франківська обл.

    Інші міста

    • Україна, вул. Короленка, 2, Дніпро
    • Немо,  вул. Сумська, 35, Харків

    Закінчилась дія свідоцтва в цьому році

    • Цитадель Інн, вул. Грабовського, 11, Львів
    • Premier Palace Hotel Kharkiv, пр. Правди, 2, Харків.

    Нагадаємо, півтора року тому Олександр Данилюк заявляв, що за підрахунками експертів, від легалізації всього грального бізнесу держава може додатково одержувати приблизно 5 млрд грн щорічно.

    За іншими даним, у разі легалізації азартних ігор бюджет України може отримати додатково близько 10 млрд грн.

    Читайте також
    Володимир Зеленський готель азартні ігри
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ