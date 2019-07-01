У Києві судитимуть трьох організаторів нелегальних казино з мільйонними прибутками



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Організаторам нелегальних казино загрожує до 12 років позбавлення волі

Слідчими Дніпровського управління поліції у Києві завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного зайняття гральним бізнесом. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Як повідомлялося раніше, в ході проведення ряду слідчих розшукових дій було задокументовано діяльність групи осіб, які під виглядом інтернет-лотерей замасковано надавали доступ клієнтам до заборонених азартних ігор.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів, а також у приміщеннях гральних закладів «Золота підкова» та «Лотерея», правоохоронці вилучили чорнові записи, комп’ютерну техніку, а також платіжні картки, через які здійснювалася легалізація мільйонних прибутків.

За результатами експертиз та оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося підтвердити причетність фігурантів до організації нелегального бізнесу та «відмивання» коштів, отриманих злочинним шляхом.

Обвинувальний акт відносно трьох осіб за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 209 КК України (зайняття гральним бізнесом у складі організованої групи, легалізація коштів, набутих злочинним шляхом) скеровано до Дніпровського районного суду Києва для розгляду по суті.

Організаторам нелегальних казино загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у місті Обухів на Київщині невідомі особи з метою наживи організували незаконний бізнес. За однією адресою діяли два ігрових заклади, де проводились азартні ігри з отриманням грошового виграшу.