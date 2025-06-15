Лінія фронту станом на 15 червня. Зведення Генштабу

В Україні триває 1208-й день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах чотири ракетних і 26 авіаційних ударів, застосувавши 11 ракет та скинувши 38 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1082 дрони-камікадзе та здійснили близько чотирьох тисяч обстрілів.

Новини війни в Україні

15 червня станом на 22:00 відбулося 133 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Противник шість разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Кам’янка та в бік Довгенького.

На Куп'янському напрямку

Агресор шість разів намагався йти вперед у бік Петропавлівки, Голубівки, Загризового та Нової Кругляківки. Українські захисники зупинили всі атаки ворога.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 11 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Копанок, Новоєгорівки, Липового та в напрямках Шандриголового, Торського й Григорівки. П’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбили три атаки окупаційних військ поблизу Григорівки.

На Краматорському напрямку

Ворог сім разів атакував позиції наших захисників поблизу Часового Яру, Білої Гори та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку

Дванадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку поблизу Торецька, в бік Русиного Яру, Новоспаського та Яблунівки. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Покровському напрямку

Противник 39 разів намагався просуватися уперед у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка та в напрямках Миколаївки, Новопавлівки, Новомиколаївки та Покровська. Дотепер тривають три боєзіткнення. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Коптєве, Новопавлівка, Полтавка, Разіне та Сухий Яр.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар та в бік Мирного, Шевченка, Одрадного, Багатиря. Чотири боєзіткнення продовжуються дотепер. Авіаційного удару зазнали Новопіль, Толстой, Воскресенка та Мирне.

На Курському напрямку

З початку доби відбулося 21 боєзіткнення, шість з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 25 керованих бомб, та здійснив 200 артилерійських обстрілів, зокрема, вісім із РСЗВ.

Нагадаємо, триває 1208-й день повномасштабної війни в Україні.