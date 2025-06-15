Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 15 червня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 15 червня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 15 червня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1208-й день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах чотири ракетних і 26 авіаційних ударів, застосувавши 11 ракет та скинувши 38 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1082 дрони-камікадзе та здійснили близько чотирьох тисяч обстрілів.

Новини війни в Україні

15 червня станом на 22:00 відбулося 133 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Противник шість разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Кам’янка та в бік Довгенького.

Лінія фронту станом на 15 червня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Агресор шість разів намагався йти вперед у бік Петропавлівки, Голубівки, Загризового та Нової Кругляківки. Українські захисники зупинили всі атаки ворога.

Лінія фронту станом на 15 червня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 11 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Копанок, Новоєгорівки, Липового та в напрямках Шандриголового, Торського й Григорівки. П’ять боєзіткнень тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 15 червня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбили три атаки окупаційних військ поблизу Григорівки.

Лінія фронту станом на 15 червня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Ворог сім разів атакував позиції наших захисників поблизу Часового Яру, Білої Гори та Курдюмівки.

Лінія фронту станом на 15 червня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Дванадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку поблизу Торецька, в бік Русиного Яру, Новоспаського та Яблунівки. Дотепер тривають два боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 15 червня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Противник 39 разів намагався просуватися уперед у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка та в напрямках Миколаївки, Новопавлівки, Новомиколаївки та Покровська. Дотепер тривають три боєзіткнення. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Коптєве, Новопавлівка, Полтавка, Разіне та Сухий Яр.

Лінія фронту станом на 15 червня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар та в бік Мирного, Шевченка, Одрадного, Багатиря. Чотири боєзіткнення продовжуються дотепер. Авіаційного удару зазнали Новопіль, Толстой, Воскресенка та Мирне.

Лінія фронту станом на 15 червня. Зведення Генштабу фото 8

На Курському напрямку

З початку доби відбулося 21 боєзіткнення, шість з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 25 керованих бомб, та здійснив 200 артилерійських обстрілів, зокрема, вісім із РСЗВ.

Лінія фронту станом на 15 червня. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1208-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб ворог росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти мають певні тактичні успіхи та просування вглиб української території
Навіщо Путіну Сумщина
Вчора, 16:00
Проросійський кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон
Скандал у Румунії. Напередодні виборів фейкове об’єднання українців підтримало проросійського кандидата
17 травня, 08:05
Ситуація на фронті 19 травня
Лінія фронту станом на 19 травня. Зведення Генштабу
19 травня, 23:49
Військовий пропонує змінити підходи в управлінні армією
«Нас просто намагаються стерти». Комбат «Маґури» пояснив, чому зробив публічну заяву
21 травня, 09:55
РФ втратила на війні в Україні 22678 одиниць бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 4 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
4 червня, 07:37
За минулу добу відбулося 220 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Ситуація на фронті 12 червня
Лінія фронту станом на 12 червня. Зведення Генштабу
12 червня, 23:12
Російські дрони навчилися використовувати українські мобільні мережі. Військові та нардепи замислилися над персоніфікацією SIM-карт
Стоп, «шахед»! Російські дрони змусять літати за українським паспортом
11 червня, 19:05
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10934 танки
Втрати ворога станом на 13 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
13 червня, 07:58

Події в Україні

Лінія фронту станом на 15 червня. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 15 червня. Зведення Генштабу
Сили оборони атакували завод із виробництва ударних БпЛА в Татарстані
Сили оборони атакували завод із виробництва ударних БпЛА в Татарстані
У Ізраїлі після атак Ірану загинули п’ятеро українців, троє з них – діти
У Ізраїлі після атак Ірану загинули п’ятеро українців, троє з них – діти
Україна втратила свого найпотужнішого союзника – The Telegraph
Україна втратила свого найпотужнішого союзника – The Telegraph
Наступ на Дніпропетровщину: експерти DeepState оцінили українські фортифікації
Наступ на Дніпропетровщину: експерти DeepState оцінили українські фортифікації
Україна змінює формат обміну тілами загиблих – СБУ
Україна змінює формат обміну тілами загиблих – СБУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
245K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 червня: ситуація на фронті
94K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 червня 2025
47K
Терорист Гіркін вважає Путіна ідіотом
31K
Україна втратила свого найпотужнішого союзника – The Telegraph
28K
Трампу час визначатися
27K
Пентагон привітав американців з Днем прапора російським триколором (фото)

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Вчора, 23:15
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
Вчора, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua