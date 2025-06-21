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Росія підкидає трупи своїх громадян під час обміну. Зеленський навів численні докази (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росія підкидає трупи своїх громадян під час обміну. Зеленський навів численні докази (фото)
Зеленський зауважив, що російська сторона навмисно передає тіла своїх військових, щоб створити враження, ніби має велику кількість українських загиблих
фото: Офіс президента

Президент: «Це вже задокументовано. Іноді ці тіла навіть з російськими паспортами»

Російська сторона підкидає тіла своїх громадян під час обміну загиблими. Серед переданих тіл знаходять навіть тих, хто мав при собі російські паспорти. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

«Вже зафіксовано під час репатріацій, що тіла 20 людей, переданих нам як наші загиблі військові, це «руські». Наприклад, є найманець ізраїльський, який воював на їх стороні. Громадянин Ізраїлю. З ізраїльськими документами. Хоча нам вони сказали, що це тільки українці і тільки військові. Але це брехня, вже зафіксована», – зауважив президент.

Росія підкидає трупи своїх громадян під час обміну. Зеленський навів численні докази (фото) фото 1
фото: Офіс президента

Зеленський додав, що дії Москви задокументовано. «Вони підкидали нам трупи своїх громадян. І це вже задокументовано. Іноді ці тіла навіть з російськими паспортами. Це означає, що вони навіть самі не можуть перевірити, кого відправляють, оскільки це велика кількість людей. Потрібна експертиза».

Росія підкидає трупи своїх громадян під час обміну. Зеленський навів численні докази (фото) фото 2
фото: Офіс президента

Президент визнав, що наразі важко сказати, скільки часу може зайняти експертиза. Водночас Зеленський наголосив, що Україна прагне повернути всіх своїх воїнів і тіла загиблих захисників, але точно не має наміру приймати окупантів лише для кількості.

«Як росіяни реагують на те, що ми їм говоримо про те, що вони нам віддають російських громадян? Ніяк. Вони кажуть, що не може такого бути. Ми фіксуємо такі факти, вони неодноразові. Важливо показати, що це не один факт, що це не випадковість», – підкреслив глава України.

Росія підкидає трупи своїх громадян під час обміну. Зеленський навів численні докази (фото) фото 3
фото: Офіс президента

Президент повідомив, що процесом ідентифікації та повернення тіл загиблих займаються Міністерство внутрішніх справ, Міністерство охорони здоров’я та Генеральний штаб – відповідно до визначеної процедури. Щодо тіл росіян, які були передані Україні під виглядом українських військових, Зеленський зазначив, що їх потрібно повертати назад. На його думку, російська сторона навмисно вдається до таких дій, щоб створити враження, ніби має велику кількість українських загиблих.

Нагадаємо, 16 червня Україна повернула тіла 1245 загиблих. Репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена. Правоохоронці спільно з експертними установами МВС проводять необхідні експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла.

Як повідомлялося, російські терористи навмисно ускладнюють Україні ідентифікацію тіл загиблих, яких передають в рамках обміну. Про це заявив очільник міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, передає «Главком». Зазначається, що окупанти передають разом з тілами українських захисників рештки своїх військових.

Один з переданих трупів навіть одягнений у форму зразка збройних сил Росії. При ньому був паспорт громадянина РФ, військовий квиток, талон атестата військовослужбовця №1252, виписки з наказу командира в/ч №52 від 26.12.2023, жетон з написом: «ВС России МТ-146004».

Водночас помічник президента Росії Володимир Мединський виступив із заявами, в яких звинуватив Україну у фальсифікаціях під час передачі тіл загиблих російських солдатів. Він порівняв це «з методами нацистської пропаганди».

До слова, Україні знадобиться понад рік, щоб ідентифікувати тіла загиблих українських громадян, які передала Російська Федерація.

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Теги: обмін полоненими Володимир Зеленський росіяни обмін

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