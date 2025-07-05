ЄС розглядає санкції проти Ізраїля через дії в Газі

В ЄС готують варіанти дій проти Ізраїлю у відповідь на порушення ним прав людини в Секторі Гази

ЄС готує варіанти дій проти Ізраїлю через порушення прав людини в Газі

Дипломатична служба Європейського Союзу готується представити державам-членам варіанти дій проти Ізраїлю у відповідь на порушення ним прав людини в Секторі Гази. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euractiv.

Очікується, що Європейська служба зовнішніх справ (ЄСЗС) запропонує ЄС, серед іншого, повне або часткове призупинення угоди про асоціацію з Ізраїлем або ембарго на поставки йому зброї.

Інші кроки, які раніше обговорювались у ЄС, охоплювали санкції проти окремих посадовців, торговельні заходи та призупинення наукового співробітництва між двома сторонами. Хоча більшість цих пропозицій вже обговорювалися, пропозиція ЄСЗС стане першим випадком, коли їх буде викладено офіційно у письмовій формі.

За даними Euractiv, міністри закордонних справ ЄС мають обговорити цей документ на засіданні 15 липня в Брюсселі – останньому перед літньою перервою.

В останні тижні більшість країн ЄС посилили риторику щодо Ізраїлю через випадки вбивства цивільних у Газі, які намагались отримати гуманітарну допомогу. Водночас, пропозиції масштабних санкцій, як-то обмежень щодо торгівлі чи продажу зброї, не підтримують кілька держав Євросоюзу, зокрема Німеччина та Франція.

Нагадаємо, лідери ХАМАС близькі до погодження умов припинення вогню в секторі Газа, однак наполягають на більш чітких гарантіях того, що перемир’я призведе до повного завершення 20-місячної війни. Про це повідомляють The Guardian і Reuters із посиланням на джерела, передає «Главком».

У п’ятницю, 4 липня, представники ХАМАС оприлюднили заяву, в якій повідомили про консультації з іншими палестинськими угрупованнями щодо нової пропозиції припинення вогню, яку раніше підтримав Ізраїль.

Один з посадовців ХАМАС, який спілкувався з Reuters на умовах анонімності, зазначив, що відповідь руху на ініціативу була позитивною. Водночас відповідь передали міжнародним посередникам – Катару та Єгипту.