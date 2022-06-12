Зеленський анонсував безмитний режим із Британією та послаблення торгових обмежень

Глава держави сподівається на хороші новини наступного тижня

Безмитний режим найближчим часом запрацює з Великою Британією, очікується лібералізація торгівлі з Австралією. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час відеозвернення увечері 12 червня.

«Продовжимо роботу для полегшення доступу українських товарів на всі важливі ринки світу. Вже скасовані мита в торгівлі з Європейським Союзом. Сполучені Штати Америки вже застосовують безмитний режим для української сталі. Канада скасувала мита. Такий же режим запрацює найближчим часом з Британією. Очікуємо лібералізації торгівлі від Австралії», – сказав Зеленський.

Як зазначив президент, на міністерській конференції членів Світової організації торгівлі, яка розпочалася сьогодні, представники 57 держав зібралися на спеціальний захід солідарності з Україною.

«Я вдячний їм – кожному і кожній – за це. А за результатами цієї міжурядової конференції дізнаємось, зокрема, і строки ухвалення рішення про торговельні послаблення для України ще від Швейцарії, Норвегії, Ліхтенштейну, Ісландії», – сказав Зеленський.

Президент висловив сподівання, що наступного тижня для України будуть хороші новини.

Нагадаємо. у кінці травня президент США Джо Байден затвердив скасування мит на імпорт сталі з України строком на один рік.