  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка
  4. Зеленський анонсував безмитний режим із Британією та послаблення торгових обмежень
рус
    Економіка

    Зеленський анонсував безмитний режим із Британією та послаблення торгових обмежень

    Очікуємо лібералізації торгівлі від Австралії - Зеленський анонсував безмитний режим із Британією та послаблення торгових обмежень
    Очікуємо лібералізації торгівлі від Австралії
    фото: Офіс президента

    Глава держави сподівається на хороші новини наступного тижня

    Безмитний режим найближчим часом запрацює з Великою Британією, очікується лібералізація торгівлі з Австралією. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час відеозвернення увечері 12 червня.

    «Продовжимо роботу для полегшення доступу українських товарів на всі важливі ринки світу. Вже скасовані мита в торгівлі з Європейським Союзом. Сполучені Штати Америки вже застосовують безмитний режим для української сталі. Канада скасувала мита. Такий же режим запрацює найближчим часом з Британією. Очікуємо лібералізації торгівлі від Австралії», – сказав Зеленський.

    Як зазначив президент, на міністерській конференції членів Світової організації торгівлі, яка розпочалася сьогодні, представники 57 держав зібралися на спеціальний захід солідарності з Україною.

    «Я вдячний їм – кожному і кожній – за це. А за результатами цієї міжурядової конференції дізнаємось, зокрема, і строки ухвалення рішення про торговельні послаблення для України ще від Швейцарії, Норвегії, Ліхтенштейну, Ісландії», – сказав Зеленський.

    Президент висловив сподівання, що наступного тижня для України будуть хороші новини.

    Нагадаємо. у кінці травня президент США Джо Байден затвердив скасування мит на імпорт сталі з України строком на один рік.

    Читайте також: Вже є 2606 «так» на питання, чи потрібні системи протиракетної оборони – президент (відео)
    Теги: росія окупанти Канада війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський анонсував безмитний режим із Британією та послаблення торгових обмежень