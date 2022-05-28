США на рік скасували мита на імпорт сталі з України

Байден призупинив дію тарифів на імпорт сталевих виробів з України терміном на рік

Ліквідувати мають намір мито у 25% на українську сталь

Президент США Джо Байден затвердив скасування мит на імпорт сталі з України строком на один рік. Про це ідеться у повідомленні на сайті Білого дому.

Ліквідувати мають намір мито у 25% на українську сталь, запроваджене 2018 року за адміністрації тодішнього президента Дональда Трампа.

Згідно з опублікованою інформацією, США та Україна встановили тісні відносини у сфері безпеки, і українська сталеливарна промисловість була підірвана розв’язаною Росією війною. Обидві держави зацікавлені у збереженні цієї галузі як рятувальне коло, допоки Україна відновлюватиметься.

«У світлі дискусій з питань безпеки і значного порушення здатності України виробляти сталь, я приходжу до висновку, що нинішня ситуація в Україні являє собою особливий випадок. Я ухвалив рішення призупинити дію тарифів на імпорт сталевих виробів і похідних сталевих виробів з України терміном на 1 рік», – ідеться в заяві Байдена.

Нагадаємо, металургійні компанії РФ тільки за другу половину квітня продали до Китаю майже 400 тис. тонн сталевого напівфабрикату (сляба). Для порівняння – за увесь 2021 рік Китай імпортував із Росії усього 83,98 тис. тонн сляба.

Раніше компанія Evraz, одним зі співвласників якої є путінський олігарх Роман Абрамович, на початку травня потрапила під санкції у Великій Британії.

Також про можливі санкції Сполучених Штатів Америки проти Evraz, як одного із бізнес-активів Романа Абрамовича, написало одне із провідних американських медіа, The Washinghton Post.