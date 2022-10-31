У світі різко зросли ціни на пшеницю після виходу РФ із зернової угоди

Фінансові менеджери підняли ціни на чиказьку пшеницю до найвищого рівня за понад два роки

У світі різко зросли ф'ючерси на пшеницю після того, як Росія заявила про вихід із зернової угоди через атаку безпілотників на свій флот у бухті окупованого Севастополя, вигадавши, що один із них міг бути запущений із зернового судна. Про це повідомляє Bloomberg.

З моменту розблокування українських портів та відкриття зернового коридору три місяці тому Україна відвантажила понад 9 млн тонн зерна та інших агропродуктів, а ціни на кукурудзу та пшеницю внормувалися. Термін дії угоди закінчується 19 листопада.

Пшениця продається по $8,78 за бушель, що значно нижче внутрішньоденного рекорду в $13,6350 у березні після російського вторгнення в Україну. 5% ціни у цій вартості – це надбавка, яку ф’ючерси закладають через можливі ризики втрати товару. Але після заяви Росії фінансові менеджери підняли ціни на чиказьку пшеницю до найвищого рівня за понад два роки.

«Світ покладається на Чорноморський регіон для експорту понад чверті пшениці та ячменю, приблизно п’ятої частини вантажів кукурудзи та основної частини поставок соняшникової олії. Дострокове розірвання зернової угоди також може поставити під загрозу основний експортний маршрут добрив, на який покладаються фермери для вирощування достатнього врожаю», – йдеться в публікації Bloomberg.

Нагадаємо, 29 жовтня міноборони Росії заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

Мінінфраструктури заявило, що Україна не має наміру припиняти роботу «зернового коридору», незважаючи на заяви Росії про вихід із «Ініціативи щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів».

Разом з тим президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія свідомо працює на голод на кількох континентах.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що експорт зерна з морських портів України через блокування Росією «зернового коридору» неможливий.

Організація Об’єднаних Націй, Туреччина та Україна погодили план переміщення 14 суден по «зерновому коридору» на 31 жовтня.