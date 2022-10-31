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Україна, Туреччина і ООН погодили рух 14 суден із зерном у Чорному морі

Альона Боженко
glavcom.ua
Україна, Туреччина і ООН погодили рух 14 суден із зерном у Чорному морі
Україна, Туреччина і ООН узгодили прохід 14 суден по «зерновому коридору»
фото ілюстративне

Про ухвалене рішення також повідомлять Росію

Організація Об’єднаних Націй, Туреччина та Україна погодили план переміщення 14 суден по «зерновому коридору». Про це йдеться у заяві Спільного координаційного центру (СКЦ) в Стамбулі.

Відповідний графік затвердили на понеділок, 31 жовтня.

У заяві йдеться про те, що три делегації також домовилися про проведення інспекцій у понеділок для 40 суден, що виходять із порту.

У СКЦ також додали, що три делегації погодилися провести інспекції для 40 суден, які готуються до відправлення.

Про ухвалене рішення також повідомлять Росію, яка з вересня блокує рух суден зерновим коридором, а напередодні повідомила, що призупиняє участь у зерновій угоді.

Зауважимо, за даними Міністерства інфраструктури України, зараз у зерновому коридорі заблоковані 218 суден із продовольством. Сьогодні руху суден зерновим коридором не було.

Нагадаємо, 29 жовтня, міноборони Росії заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

30 жовтня Міністерство оборони Росії заявило, що Україна атакувала Севастопольську бухту з допомогою безпілотників, які буцімто «запустила із цивільного судна, зафрахтованого Києвом для вивезення зерна».

У російському відомстві стверджують, що підняли із дна моря уламки морських безпілотників, які буцімто 29 жовтня проти російських кораблів застосували Збройні сили України. Не вказуючи джерело даних, вони стверджують, що «безпілотні апарати запустили із узбережжя в районі Одеси» і спочатку «рухалися зоною безпеки «зернового коридору», а згодом  «змінили маршрут у напрямку російського пункту базування кораблів у Севастополі».

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав «параноїдальною маячнею» заяви Росії, що безпілотники по кораблях чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі були запущені з цивільного судна в районі Одеси.

Читайте також: Чому припинення зернової угоди може зіграти проти РФ: пояснення Financial Times
Теги: зерно експорт ООН Україна Туреччина

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