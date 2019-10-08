Жителі Чернівецької області купили понад 1,5 млн кубометрів газу на зиму за літньою ціною



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Учасники акції «Твоя енергонезалежність» мають свободу вибору, як використовувати набутий запас газу в опалювальний період

Більше ніж 1 тисяча буковинців скористалися акцією «Твоя енергонезалежність» і запаслися газом на зиму за «літньою» ціною 5,99 грн за один кубометр. Загалом жителі Чернівецької області закупили на опалювальний період 1,5 млн метрів кубічних газу. В середньому, один клієнт, що скористався акційною пропозицією, замовив та оплатив 1,3 тис. кубометрів блакитного палива. А з 15 жовтня для них відкривається нова можливість - вони зможуть в онлайн-режимі обирати період, в який їм вигідніше використовувати свій запас.

Можливість придбання газу на зиму за фіксованою акційною ціною 5 995,53 грн за 1000 кубометрів споживачі газу отримали вперше. Ця ціна була визначена оптовим продавцем природного газу НАК» Нафтогаз України», який виступає гарантом збереження запасів газу і стабільної ціни на нього. По інформації оптового постачальника, учасники акції «Твоя енергонезалежність» скоротять витрати на газ в опалювальний період до 25%.

Відтак, 1 159 буковинців скористалися такою акцією від НАК «Нафтогаз України» та придбали 1 548,9 тис. м. куб. При цьому 40% заявок на покупку газу оформлені онлайн за допомогою «Особистого кабінету» на сайті 104.ua., а 60% - в Центрах обслуговування клієнтів «Чернівцігазу».

Учасники акції мають свободу вибору, як використовувати набутий запас газу в опалювальний період. Наприклад, в місяць, коли акційна ціна виявиться вище ціни ПСО, споживач буде платити за спожитий газ за ціною ПСО. При цьому обсяг акційного газу в такому місяці не використовується і переходить на наступний період. Якщо ж акційна ціна зрівняється або виявиться нижче ціни ПСО, споживач зможе вибрати вигідну для нього ціну. Покрити спожиті кубометри за рахунок акційного газу або оплатити визначений ним обсяг за ціною ПСО - вирішувати споживачеві.

В акційній ціні не враховані послуги з доставки газу, які змінюються в залежності від регіону і будуть оплачуватися додатково по щомісячних рахунків.

«При виборі розрахунку за акційною ціною споживачеві необхідно сплатити тільки послуги з його доставки (розподілу і транспортування). Вартість послуг з доставки газу, а також залишок передплаченого газу по акції «Твоя енергонезалежність» споживачі зможуть відстежувати в щомісячному рахунку за використане паливо, як онлайн в «Особистому кабінеті» на сайті 104.ua, так і при отриманні друкованого рахунку поштою. Також варто нагадати, що споживачам, які скористалися акцією, необхідно обов’язково щомісяця передавати показання лічильника газу» - пояснює директор ТОВ «Чернівцігаз Збут» Катерина Параска.

Якщо куплений резерв газу буде використано до 1 квітня 2020 року, споживачі надалі сплачуватимуть за газ на загальних умовах. Клієнти компанії, які до 1 квітня 2020 роки не використовують передплачений газ, зможуть скористатися залишком коштів в рахунок наступних платежів або повернути гроші.