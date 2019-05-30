Жителі Сумщини заборгували за газ 649 млн грн



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Боржники ризикують отримати пеню та позбутися субсидій

У травні борг побутових клієнтів ТОВ «Сумигаз Збут» перевищив 649 млн грн, у зв'язку з чим ряду домоволодінь було припинено постачання газу. Окрім того, у зв’язку зі зміною законодавства боржники ризикують отримати пеню та позбутися субсидій.

На Сумщині борги понад 5 тис. грн мають 7559 домоволодінь, більше 10 тис. грн - 1610 клієнтів. Рекордний борг за газ - 154 тис. грн. У переважній більшості випадків причинами боргів у опалювальний період стало стрімке зменшення числа отримувачів державної допомоги – субсидій, а також зниження соціальних нормативів.

Законодавство передбачає, що якщо споживач систематично не сплачує і накопичує борги, компанія-надавач послуг повинна припинити поставки газу та ініціювати відключення газопостачання. Окрім того, у зв’язку зі зміною норм законодавства з 1 травня за прострочення виплат за рахунками, боржники зобов’язані будуть сплачувати пеню 0,01% за кожен день прострочення.

Фахівці «Сумигаз Збут» вкотре звертаються до споживачів з проханням негайно ліквідувати борги та не допускати їх накопичення. Щоб не стати заручником боргів та отримувати субсидію, кожен споживач може постійно перевіряти та контролювати стан рахунку. Для цього необхідно зареєструватись у Особистому кабінеті на сайті 104.ua.