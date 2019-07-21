Жнива в Україні: аграрії вже зібрали понад 21 млн тонн зерна



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В Україні триває збирання ранніх зернових та зернобобових культур

Зібрано врожай на площі 6,1 млн га

Українські аграрії вже провели збирання ранніх зернових та зернобобових культур на площі 6,1 млн га. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Так, станом на 19 липня, намолочено 21,6 млн тонн зерна нового врожаю, з яких зібрано:

пшениці – 15,4 млн тонн з площі 4,1 млн га або 63% до прогнозу при врожайності 37,1 ц/га;

ячменю – 5,6 млн тонн з площі 1,7 млн га або 69% до прогнозу при врожайності 32,3 ц/га;

гороху – 537 тис. тонн з площі 237 тис. га або 84% до прогнозу при врожайності 22,6 ц/га;

жита – 32 тис. тонн з площі 12 тис. га або 10% до прогнозу при врожайності 26,5 ц/га;

вівса – 12 тис. тонн з площі з площі 5 тис. га або 3% до прогнозу при врожайності 23,3 ц/га.

Крім того, озимого ріпаку зібрано 2,4 млн тонн з площі 1 млн га або 79% до прогнозу при врожайності 23,7 ц/га.

Як повідомлялося, на зовнішні ринки за результатами 2018/2019 маркетингового року Україною поставлено рекордні 50,4 млн тон зернових, зернобобових та борошна, що на 10,5 млн тонн більше, ніж минулого МР, коли експорт склав 39,9 млн тонн.