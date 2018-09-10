ЗМІ: «Донбасенерго» закупила 150 тис. тонн нафтококсу, який в більшості країн вважають токсичним



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Компанія хоче використовувавти нафтококс на Слов'янській ТЕС в опалювальний сезон

Енергокомпанія «Донбасенерго» закупила 150 тис. тонн нафтового коксу для використання на Слов'янській ТЕС (Донецька обл.) в опалювальному сезоні.

Про це йдеться у відповіді компанії на запит «Апострофа».

«Для стабільного функціонування Слов'янської ТЕС і накопичення палива перед осінньо-зимовим максимумом навантаження, ПАТ «Донбасенерго» підписало договори на поставку 150 тис. тонн нафтококсу кораблями з США через порт Південний термінал ТІС (Україна)», - повідомили в «Донбасенерго».

За інформацією компанії, першу партію палива в обсязі 37 тис. тонн вже відвантажено в порту ТІС.

Як вважають в компанії, за своїм мінеральним складом нафто кокс повністю ідентичний антрациту найвищої якості за винятком обсягу сірки. У компанії планують досягти пропорції при використанні нафтококсу і звичайного антрациту, щоб частка сірки не перевищувала 1,9, щоб не порушити екологічні норми.

У той же час компанія не вказала пропорції використання вугілля і нафто коксу на своїй ТЕС.

Раніше народний депутат Борислав Береза оприлюднив інформацію про те, що компанія «Донбасенерго» придбала для своїх потреб нафтококс. На його думку, це токсичний, але дешевий продукт, який планують спалювати на Слов'янській ТЕС замість більш дорогого вугілля.

Також було оприлюднено сертифікат якості прибулого нафтококсу, який видала американська компанія SGS. Згідно сертифікату, відсоток сірки в нафтококсі становить 6,25%, що провокує перевищення викидів діоксиду сірки в атмосферу і на спалювання повинно бути відповідний дозвіл. Крім сірки, нафтококс містить також і токсичний для здоров'я людини ванадій.

Наразі відповіді з цього питання від Міністерства екології не отримано.

Нафтовий кокс - твердий залишок вторинної переробки нафти або нафтопродуктів. У ряді країн, зокрема в США, неафтококс вважається відходом виробництва, який утилізується при наявності дозволів і тільки за рахунок власника нафтококсу.