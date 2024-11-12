Кабмін змінив правила призначення субсидій

Отримувачі субсидій і пільг зможуть зберегти їх розмір, попри відключення

Кабінет міністрів запровадив програми підтримки зі встановлення альтернативних джерел енергії, оскільки взимку українці можуть стикнутись з відключеннями електроенергії, тепла чи водопостачання через удари РФ. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства соцполітики.

Було ухвалено низку змін до законодавства, зокрема в контексті соціальної допомоги.

Так, граничний розмір покупки, який обмежує призначення субсидії, збільшено до 100 тис. грн. Раніше цього субсидія скасовувалась, якщо родина зробила разову покупку на 50 тис. грн.

Водночас якщо людина чи родина придбала генеруючу установку, її придбання вартістю до 150 тис. грн або разовий платіж в розмірі до 150 тис. грн за кредитом на придбання такої установки не буде враховуватись при призначенні субсидії.

Також під час воєнного стану, якщо родина споживала значно менше електроенергії через її відключення, субсидія чи пільга на ЖКП виплачуватиметься у раніше встановленому розмірі, тобто не зменшуватиметься.

«Отримувачі субсидій і пільг зможуть зберегти їх розмір, попри відключення, а ті хто хоче скористатися альтернативними джерелами енергії, можуть купувати їх, і далі отримувати субсидію або пільгу», – прокоментувала нововведення перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

Нагадаємо, що Для переселенців з середини січня 2025 року стартує програма субсидій на орендоване житло. Ця опція буде доступною для родин, які витрачають на винаймання понад 30% своїх сукупних доходів.