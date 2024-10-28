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У Польщі знайшли рішення проблеми зниження ефективності роботи сонячних панелей взимку

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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У Польщі знайшли рішення проблеми зниження ефективності роботи сонячних панелей взимку
У Польщі розробили покриття для сонячних панелей проти обмерзання
фото: pixabay.com

Розв'язати цю проблему вчені пропонують за допомогою покриття, заснованого на прозорій силікон-епоксидній смолі

Учені з Варшавського технологічного університету та Університету Адама Міцкевича в Познані розробили покриття на основі октасферосилікатів, яке може захистити фотоелектричні сонячні панелі від обмерзання взимку. Відповідна стаття була опублікована в журналі Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects.

За словами дослідників, утворення і накопичення снігу і льоду на панелях може перешкоджати проходженню світла і, отже, зменшити або навіть зупинити вироблення електроенергії взимку.

Розв'язати цю проблему вчені пропонують за допомогою покриття, заснованого на прозорій силікон-епоксидній смолі, модифікованій двома або трьома функціоналізованими октасферосилікатами (ОСС). Октасферосилікати є класом кремнійорганічних сполук зі структурою, що налаштовується, яка може посилювати протиобморожувальні властивості.

«Покриття могли б повністю або частково замінити методи боротьби з обмерзанням, що використовуються в промисловості, які неефективні. У літературі немає повідомлень про використання подібних хімічних модифікацій смол і полімерних покриттів», – йдеться в статті.

Загалом вчені розробили п'ять різних зразків покриттів, кожен з різною комбінацією хімікатів. Під час тестування вони домоглися зниження адгезії льоду до 43%, а також збільшення затримки замерзання в 70 разів, як порівняти з немодифікованим покриттям.

Дослідники також підкреслили, що ці покриття потенційно можуть бути застосовані до фотоелектричних панелей, «оскільки проведена модифікація не вплинула на оптичні властивості досліджених покриттів».

Раніше стало відомо, що сонячна енергетика стала загрозою для екології цілого континенту. Сонячна енергетика, яка вважається однією з найбільш екологічно безпечних, стала серйозним викликом для Австралії, де цей вид генерації електрики користується особливою популярністю. Проблема полягає в тому, що лише один австралійський штат заборонив утилізацію сонячних панелей на звалищах, тоді як переробка цих відходів коштує надто дорого.

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Теги: енергетика альтернативна енергетика зима Сонце

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