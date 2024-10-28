У Польщі знайшли рішення проблеми зниження ефективності роботи сонячних панелей взимку

Розв'язати цю проблему вчені пропонують за допомогою покриття, заснованого на прозорій силікон-епоксидній смолі

Учені з Варшавського технологічного університету та Університету Адама Міцкевича в Познані розробили покриття на основі октасферосилікатів, яке може захистити фотоелектричні сонячні панелі від обмерзання взимку. Відповідна стаття була опублікована в журналі Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects.

За словами дослідників, утворення і накопичення снігу і льоду на панелях може перешкоджати проходженню світла і, отже, зменшити або навіть зупинити вироблення електроенергії взимку.

Розв'язати цю проблему вчені пропонують за допомогою покриття, заснованого на прозорій силікон-епоксидній смолі, модифікованій двома або трьома функціоналізованими октасферосилікатами (ОСС). Октасферосилікати є класом кремнійорганічних сполук зі структурою, що налаштовується, яка може посилювати протиобморожувальні властивості.

«Покриття могли б повністю або частково замінити методи боротьби з обмерзанням, що використовуються в промисловості, які неефективні. У літературі немає повідомлень про використання подібних хімічних модифікацій смол і полімерних покриттів», – йдеться в статті.

Загалом вчені розробили п'ять різних зразків покриттів, кожен з різною комбінацією хімікатів. Під час тестування вони домоглися зниження адгезії льоду до 43%, а також збільшення затримки замерзання в 70 разів, як порівняти з немодифікованим покриттям.

Дослідники також підкреслили, що ці покриття потенційно можуть бути застосовані до фотоелектричних панелей, «оскільки проведена модифікація не вплинула на оптичні властивості досліджених покриттів».

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