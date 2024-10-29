Переселенці на Вінниччині зможуть отримати грошову допомогу на оренду житла
Претенденти на участь у програмі також повинні відповідати критеріям вразливості
Українські переселенці, які проживають у Вінницькій області, зможуть отримати фінансову допомогу на оренду житла. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Допомогу зможуть отримати родини внутрішніх переселенців, які були вимушені переміститися після 24 лютого 2022 року й ще не отримували цільової грошової допомоги на оренду житла від міжнародних організацій. А також належать до однієї з таких категорій населення:
- ВПО, які проживають у місцях тимчасового проживання (МТП), що спроможні оплачувати приватну оренду житла після закінчення терміну дії програми.
- ВПО, які проживають в МТП під загрозою виселення (особливо у школах і дитячих садках).
- ВПО, які проживають в орендованому житлі, перебувають під загрозою виселення та не мають іншої альтернативи, окрім як переселитися в МТП.
- Новоприбулі ВПО (до одного року), які не бажають проживати в МТП.
Претенденти на участь у програмі також повинні відповідати хоча б одному із критеріїв вразливості.
Усі цільові групи мають бути спроможними оплачувати приватну оренду житла наприкінці періоду підтримки.
Домогосподарство також повинно мати змогу знайти собі житло для оренди та сплатити перші 2 місяці за неї.
У разі позитивного рішення після заповнення анкети вас запросять на співбесіду, під час якої необхідно буде підтвердити надані відповіді та продемонструвати відповідні документи.
Заповнити анкету на участь у проєкті можна за посиланням.
Нагадаємо, що на гарячу лінію Мінреінтеграції можна звертатися за допомогою з оформлення статусу та виплат для внутрішньо переміщених осіб, з питаннями евакуації з тимчасово окупованих територій, виплат сім’ям військовополонених та отриманню психологічної підтримки
Коментарі — 0