Переселенці на Вінниччині зможуть отримати грошову допомогу на оренду житла

Претенденти на участь у програмі також повинні відповідати критеріям вразливості

Українські переселенці, які проживають у Вінницькій області, зможуть отримати фінансову допомогу на оренду житла. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Допомогу зможуть отримати родини внутрішніх переселенців, які були вимушені переміститися після 24 лютого 2022 року й ще не отримували цільової грошової допомоги на оренду житла від міжнародних організацій. А також належать до однієї з таких категорій населення:

ВПО, які проживають у місцях тимчасового проживання (МТП), що спроможні оплачувати приватну оренду житла після закінчення терміну дії програми.

ВПО, які проживають в МТП під загрозою виселення (особливо у школах і дитячих садках).

ВПО, які проживають в орендованому житлі, перебувають під загрозою виселення та не мають іншої альтернативи, окрім як переселитися в МТП.

Новоприбулі ВПО (до одного року), які не бажають проживати в МТП.

Претенденти на участь у програмі також повинні відповідати хоча б одному із критеріїв вразливості.

Усі цільові групи мають бути спроможними оплачувати приватну оренду житла наприкінці періоду підтримки.

Домогосподарство також повинно мати змогу знайти собі житло для оренди та сплатити перші 2 місяці за неї.

У разі позитивного рішення після заповнення анкети вас запросять на співбесіду, під час якої необхідно буде підтвердити надані відповіді та продемонструвати відповідні документи.

Заповнити анкету на участь у проєкті можна за посиланням.

Нагадаємо, що на гарячу лінію Мінреінтеграції можна звертатися за допомогою з оформлення статусу та виплат для внутрішньо переміщених осіб, з питаннями евакуації з тимчасово окупованих територій, виплат сім’ям військовополонених та отриманню психологічної підтримки