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Українцям перерахували субсидії на опалювальний сезон: як дізнатися розмір

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Українцям перерахували субсидії на опалювальний сезон: як дізнатися розмір
Субсидії на опалювальний сезон перерахували
фото: УНІАН

Для більшості громадян перерахунок в жовтні відбувається в автоматичному режимі

Пенсійний фонд України перерахував розміри житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років. Розмір субсидії за жовтень обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення з початку опалювального сезону – з 16 жовтня (16 днів). Про це повідомляє пресслужба ПФУ.
 
«Виплата житлової субсидії за жовтень буде проведена в листопаді», – йдеться в повідомленні.

Переглянути всю інформацію щодо нарахованої субсидії (зокрема, про розмір і період) можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ в розділі «Моя субсидія».

Як оформити субсидію

У ПФУ повідомили, що подати документи на житлову субсидію можна наступним чином:

  • особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;
  • поштою на адресу територіального органу Фонду;
  • онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ чи мобільний застосунок «Пенсійний фонд».

«У разі подання документів у період до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду, за зверненнями, починаючи з 1 грудня, – з місяця, в якому відбулось звернення», – йдеться в повідомленні.

Субсидія на опалювальний сезон

Субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону (квітень місяць) і розраховується:

  • на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня;
  • на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.

Для більшості громадян перерахунок в жовтні відбувається в автоматичному режимі. Також автоматично перерахують субсидію домогосподарствам, чия субсидійна виплата в літній період складала 0 грн.

Крім того, людям, які в літній період користувались не субсидією, а пільгою на ЖКП, субсидію буде нараховано в автоматичному режимі - без потреби додаткових звернень.

Нагадаємо, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк прокоментувала заяву омбудсмена Дмитра Лубінця, у якій він заявив, що переселенці через соціально-економічні труднощі повертаються у прифронтові міста та на тимчасово окуповані території. За словами Шуляк, держава не впоралася із політикою підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

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Теги: субсидія соцвиплати комуналка

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