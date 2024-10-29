Компенсації за пошкоджене житло: нардепка повідомила тривожні новини

Станом на зараз компенсації за програмою «єВідновлення» погодили більш ніж 73 тисячам українських сімей, які вже отримали чи отримають у майбутньому кошти на ремонт

Нардепка прокоментувала інформацію про можливе призупинення програми «єВідновлення»

Нині максимальна сума виплат за програмою «єВідновлення» становить 500 тисяч гривень за пошкоджений будинок і 350 тисяч гривень – за квартиру. І наразі держава не може дозволити собі виплачувати громадянам більші суми. Про це повідомила народна депутатка, голова Комітету з питань організації державної влади, регіонального розвитку, місцевого самоврядування та містобудування Олена Шуляк в інтерв’ю «Укрінформу».

Станом на зараз погоджено заявки майже на 8 млрд грн. Компенсації погодили більш ніж 73 тисячам українських сімей, які вже отримали чи отримають у майбутньому кошти на ремонт.

Шуляк зазначила, що вже видано понад 11 тисяч сертифікатів на 17,2 млрд гривень. Середня сума житлового сертифіката на ремонт житла становить 1,6 мільйона гривень.

Нардепка також прокоментувала інформацію про можливе призупинення програми «єВідновлення» через те, що в державний бюджет 2025 року не закладено достатньо коштів. Так, у держбюджеті-2025 на субвенції для органів місцевого самоврядування за пошкоджене житло передбачено лише 500 млн гривень. А на житлові сертифікати й для реалізації третього етапу програми, що стосується тимчасово окупованих територій, – нуль.

Шуляк наголосила, що запропонувала спрямувати на «єВідновлення» 10 млрд гривень, а Міністерство відновлення попросило ще більше – понад 40 млрд гривень.

Наразі бюджет готується до другого читання, і хоча сума може бути меншою за заплановану, народні депутати, за словами політикині, «зроблять усе можливе, щоб програма не була заморожена».

Нагадаємо, що програма уряду України «єВідновлення» – це ініціатива щодо надання компенсацій українцям за зруйноване чи пошкоджене внаслідок військових дій житло. Програму розпочато 10 травня 2023 року.

Як повідомлялося, власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через «Дію».

До слова, уряд передбачив можливість для людей, які не мають Дії або смартфона, подавати заявки на відновлення пошкодженого житла за програмою «єВідновлення».

Раніше Мінінфраструктури оцінило у $148 млрд потреби на поточне відновлення України.