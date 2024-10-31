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Українці можуть отримати нову допомогу у понад 20 тис. грн

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Українці можуть отримати нову допомогу у понад 20 тис. грн
Гроші почали отримувати мешканці прифронтових територій восьми регіонів
фото з відкритих джерел

Громадянам виплатять одноразову допомогу на купівлю твердого побутового палива у прифронтових регіонах

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило про старт виплат на купівлю твердого палива в Україні від Агентства ООН у справах біженців. Гроші почали отримувати мешканці прифронтових територій восьми регіонів. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Як зазначається, агенція розпочала виплату першого траншу грошової допомоги вразливим категоріям населення на підготовку до зимового сезону. Громадянам виплатять одноразову допомогу у 21 тис. гривень на купівлю твердого побутового палива у прифронтових регіонах.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук висловила вдячність тергромадам та обласним військовим адміністраціям за плідну роботу у формуванні списків отримувачів допомоги.

«Дякую ОВА й органам місцевого самоврядування за оперативне опрацювання та формування списків отримувачів допомоги. Це дасть змогу домогосподарствам, які потребують підтримки, розпочати закупівлю твердого палива вже в листопаді та вчасно підготуватися до зими», – повідомила Верещук.

У серпні поточного року Мінреінтеграції та УВКБ ООН підписали меморандум про підтримку прифронтових громад у зимовий сезон. Підписи під документом поставила Ірина Верещук та представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Бюджет програми сягає 37 млн доларів. Кошти нададуть можливість забезпечити близько 70 тис. вразливих домогосподарств твердим побутовим паливом.

Де можна отримати допомогу

У рамках надання першого траншу грошову допомогу отримають близько 20 тис. домогосподарств.

Зараз допомогою охоплені домогосподарства таких тергромад:

  • Дніпропетровська область: Покровська, Мирівська, Нікопольська, Червоногригорівська, Марганецька;
  • Донецька область: Часовоярська, Святогірська, Торецька, Селидівська;
  • Запорізька область: Василівська, Степногірська, Воздвижівська, Оріхівська, Преображенська, Гуляйпільська, Комишуваська, Таврійська;
  • Миколаївська область: Куцурубська, Очаківська;
  • Сумська область: Путивльська, Ворожбянська, Буринська, Есманська, Хотінська, Шалигинська, Великописарівська, Юнаківська, Зноб-Новгородська, Новослобідська;
  • Харківська область: Борівська, Вовчанська, Куп’янська, Липецька;
  • Херсонська область: Херсонська, Дар’ївська, Білозерська, Станіславська, Тягинська;
  • Чернігівська область: Корюківська, Городнянська.

Нагадаємо, що українцям виплачуватимуть цільову та багатоцільову фінансову підтримку за сприяння Швейцарського Червоного Хреста.

У листопаді 2023 року підвищення пенсійних виплат не планується, але є ті, хто може розраховувати на вікову надбавку та доплату від ООН.

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Теги: економіка соцвиплати гуманітарна допомога

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