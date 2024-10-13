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Хто може оформити житлову субсидію: перелік

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Хто може оформити житлову субсидію: перелік
Міністерство соціальної політики України повідомило деталі щодо нарахування житлової субсидії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

При поданні заяви на отримання субсидії зазначається інформація про тих, хто фактично проживає у будинку

Субсидія надається, якщо домогосподарство витрачає на оплату комунальних послуг більше, ніж визначена для неї обов'язкова сума. Міністерство соціальної політики України пояснило, які категорії громадян можуть її отримати.

«Цей платіж розраховується індивідуально для кожного домогосподарства і залежить від середньомісячного сукупного доходу на одну особу. Також мають значення майновий стан домогосподарства і норми споживання. Адже за електроенергію чи іншу комунальну послугу, спожиту понад встановлений норматив, родина сплачуватиме за власний кошт», – йдеться у повідомленні.

Оформити житлову субсидію може:

  • одна з осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні;
  • людина, яка орендує житло на підставі договору оренди;
  • внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні, навіть без укладення договору оренди. У такому випадку до заяви додаються документи, що підтверджують проживання за адресою домогосподарства (наприклад, довідка ВПО);
  • за заявою опікуна чи піклувальника, неповнолітня дитина, яка залишилася без батьківської опіки або недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку;
  • індивідуальний забудовник, якщо будинок не прийнятий в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги вже нараховується. У цьому разі до заяви потрібно додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства.

Також міністерство зазначає, що при призначенні субсидії враховуються доходи усіх осіб, які зареєстровані у житловому приміщенні, а також дружин або чоловіків незалежно від їх місця реєстрації (крім ВПО, які виїхали за кордон з огляду на ситуацію в країні). Проте при поданні заяви зазначається інформація про тих, хто фактично проживає у квартирі/будинку. 

Нагадаємо, у бюджеті достатньо коштів на виплату субсидій українцям, тож усі, хто потребує такої допомоги, отримуватимуть виплати у повному обсязі. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Раніше Міністерство соціальної політики України оголосило про нову програму підтримки пенсіонерів, які проживають у зонах бойових дій або на небезпечних територіях та отримують пенсію менш як 3,25 тис. гривень. Фінансування програми здійснюватиме Всесвітня продовольча програма ООН, а виплати триватимуть до кінця 2024 року.

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Теги: субсидія будинок гроші Міністерство соціальної політики Україна українці

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