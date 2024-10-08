Пенсійний фонд пояснив, за якої умови може скасувати субсидію

Житлова субсидія призначається домогосподарству без врахування особи, яка перебуває за кордоном понад 60 днів

Пенсійний фонд повідомив, чи повинен одержувач субсидії повідомляти про виїзд члена домогосподарства за кордон

Чимало українців вимушено виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Пенсійний фонд України (ПФУ) пояснив, чи у такому випадку виплачується житлова субсидія домогосподарству.

Людина перебуває за кордоном понад 60 днів, чи буде призначено такому домогосподарству субсидію?

«При зверненні за призначенням житлової субсидії заявник зазначає, що один з членів домогосподарства на час подання заяви перебуває за кордоном понад 60 днів. Така особа для обрахунку субсидії до складу домогосподарства не включається. Тож соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування на нього не розраховуються і доходи під час призначення житлової субсидії не враховуються», – йдеться у заяві ПФУ.

Зазначається, що таким чином, житлова субсидія призначається домогосподарству без врахування людини, яка перебуває за кордоном понад 60 днів. Однак, якщо Пенсійний фонд не повідомили про перебування людини за кордоном, то виплата субсидії припиняється:

«Особи, які звернулися за призначенням субсидії, та не повідомили орган ПФУ про перебування будь-кого з членів домогосподарства за кордоном понад 60 днів, а субсидію обчислено з урахуванням цієї людини (і норми та нормативи розраховано, і доходи враховано), то виплата житлової субсидії припиняється, а надміру виплачені кошти повертаються одержувачем».

Чи повинен одержувач субсидії повідомляти про виїзд члена домогосподарства за кордон?

Одержувач субсидії протягом 30 днів має повідомити ПФУ про перебування за кордоном людини зі складу домогосподарства або члена сім’ї особи зі складу домогосподарства. Це стосується тих, хто перебуває понад 60 днів у періоді, на який призначено субсидію.

Однак, отримувачі субсидій на територіях Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та міста Києва мають обов’язок поінформувати про перебування члена домогосподарства, який перебуває за кордоном понад 60 днів, протягом місяця після припинення (скасування) воєнного стану в Україні.

Які наслідки можуть бути для одержувача субсидії, якщо він вчасно не повідомив про перебування члена домогосподарства за кордоном?

Якщо ПФУ виявить факт перебування члена домогосподарства за кордоном у період отримання житлової субсидії, то її виплата припиняється:

«У такому випадку житлову субсидію домогосподарству може бути призначено за новим зверненням з початку опалювального або неопалювального сезону».

Нагадаємо, у бюджеті достатньо коштів на виплату субсидій українцям, тож усі, хто потребує такої допомоги, отримуватимуть виплати у повному обсязі. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Раніше Міністерство соціальної політики України оголосило про нову програму підтримки пенсіонерів, які проживають у зонах бойових дій або на небезпечних територіях та отримують пенсію менш як 3,25 тис. гривень. Фінансування програми здійснюватиме Всесвітня продовольча програма ООН, а виплати триватимуть до кінця 2024 року.