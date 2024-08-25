Призначення субсидії: що зміниться з 1 вересня

Деяким категоріям громадян субсидію у вересні призначать за їхнім зверненням із заявою й декларацією про доходи та витрати

Для більшості отримувачів виплати будуть призначені автоматично, однак є і винятки

У вересні 2024 року українці отримуватимуть житлову субсидію на неопалювальний сезон. До слова, це буде останній місяць неопалювального сезону.

Для більшості отримувачів – субсидія у вересні буде призначена автоматично (якщо не змінилися дані про майновий стан та/або склад домогосподарств). Водночас є певні категорії громадян, яким субсидію у вересні призначать за їхнім зверненням із заявою й декларацією про доходи та витрати.

Зокрема, із особистим зверненням до Пенсійного фонду треба звернутися, якщо:

заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Також необхідно звернутися й особам, які мають право на виплату, але в опалювальний сезон субсидію було призначено в розмірі 0 грн.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів спростив призначення субсидій, прибравши зайву бюрократію у взаємодії між Пенсійним фондом та об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків.

До слова, Міністерство соціальної політики України розробляє нову програму підтримки людей, які втекли від війни. Планується запровадити субсидію на оренду житла для сімей, чиї витрати на оренду перевищують 30% сукупного доходу домогосподарства.

Подати заявку на субсидію можна буде онлайн через електронний кабінет Пенсійного фонду після затвердження програми урядом. Пенсійний фонд зможе самостійно обробляти більшість заявок завдяки обміну даними з іншими державними органами.