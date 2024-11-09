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У січні стартує нова програма субсидій для переселенців: деталі від уряду

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У січні стартує нова програма субсидій для переселенців: деталі від уряду
Близько 500 тис. домогосподарств цієї зими отримають виплати на купівлю твердого палива, зокрема дров та вугілля
фото: Depositphotos

Шмигаль зауважив, що загалом субсидії та пільги отримають близько 2,8 млн українських родин

Для переселенців з середини січня 2025 року стартує програма субсидій на орендоване житло. Ця опція буде доступною для родин, які витрачають на винаймання понад 30% своїх сукупних доходів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Близько 500 тисяч домогосподарств цієї зими отримають виплати на купівлю твердого палива, зокрема дров та вугілля. Ці кошти в розмірі до 21 тисячі грн на родину вже виплачуються в прифронтових регіонах», – йдеться у повідомленні.

Шмигаль додав, що загалом субсидії та пільги отримають близько 2,8 млн українських родин. Пенсійний фонд вже перерахував відповідну суму, розраховану на новий опалювальний сезон.

Нагадаємо, що на гарячу лінію Мінреінтеграції можна звертатися за допомогою з оформлення статусу та виплат для внутрішньо переміщених осіб, з питаннями евакуації з тимчасово окупованих територій, виплат сім’ям військовополонених та отриманню психологічної підтримки.

До слова, субсидія надається, якщо домогосподарство витрачає на оплату комунальних послуг більше, ніж визначена для неї обов'язкова сума. Міністерство соціальної політики України пояснило, які категорії громадян можуть її отримати.

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Теги: субсидія переселенці гроші українці Україна Денис Шмигаль

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