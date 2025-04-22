Як торговельна війна впливає на бізнес Coca-Cola та Pepsi: аналіз WSJ

На відміну від Coca-Cola PepsiCo виробляє майже весь концентрат для газованих напоїв у США в Ірландії

Оголошена президентом США Дональдом Трампом торговельна війна призводить до несподіваних наслідків на ринку безалкогольних напоїв. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

У протистоянні двох гігантів індустрії – Coca-Cola та Pepsi – намічається явний переможець. Справа в тому, що секретні концентрати для напоїв цих компаній виробляються в різних країнах. The Coca-Cola Company має у своєму розпорядженні всі основні підприємства на території США. У той же час значна частина концентрату для напоїв PepsiCo, Inc. виробляється в Ірландії.

Рішення адміністрації Трампа встановити 20-відсоткові тарифи на імпорт ірландських товарів ставить Pepsi у невигідне становище. Продукція компанії тепер оподатковуватиметься додатковими митами, що неминуче призведе до подорожчання кінцевого продукту для споживачів.

Аналітики відзначають, що основну вигоду від ситуації отримає прямий конкурент Pepsi – Coca-Cola.

Нагадаємо, містечко в регіоні Верхні Піренеї у Франції вирішило припинити купувати Coca-Cola, щоб бойкотувати політику Трампа Муніципалітет французького містечка Аржелес-Газост, де мешкає близько 2800 осіб, вирішив заборонити напої Coca-Cola на заходах, які організовує мерія.