Китай планує послабити мита на деякі товари зі США – Bloomberg

Пекін розглядає можливість призупинення дії 125% тарифу, зокрема на медичне обладнання та промислові хімікати

Китайський уряд розглядає призупинення 125% мита на деякі американські товари. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел, влада розглядає скасування додаткових мит на медобладнання і деякі промислові хімікати, такі як етан.

Крім того, посадовці обговорюють можливість звільнення від мит орендних платежів за літаки. Як і багато авіакомпаній у світі, китайські перевізники не володіють усім своїм повітряним флотом і орендують частину літаків у сторонніх компаній. Тому платежі стали б фінансово непосильними з урахуванням додаткового мита.

Винятки, які розглядає Пекін, відображають аналогічні кроки з боку США, які на початку квітня звільнили від 145% мита електроніку з Китаю.

Як зазначає Bloomberg, обидві сторони йдуть на поступки, що підкреслює, наскільки тісно переплетені дві найбільші економіки світу, а деякі ключові галузі зупинилися після ескалації торгової війни.

Список винятків все ще перебуває на стадії розробки. Компанії з уразливих секторів отримали від влади запит на надання митних кодів товарів США, які їм необхідно звільнити від нових тарифів. Одне з джерел розповіло, що щонайменше одній із китайських компаній уже повідомили, що орендні платежі на адресу компаній із зон вільної торгівлі не обкладатимуться новим митом.

Пекін також готується скасувати додаткові мита щонайменше на вісім категорій продукції, пов'язаної з напівпровідниками. Однак, як уточнюється, до списку не входять мікросхеми пам'яті – що може стати ударом по компанії Micron Technology, третьому за величиною виробнику таких чипів у світі.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв знизити мита на товари з Китаю. Політик підкреслив, що у нього «дуже добрі стосунки» з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Як відомо, президент США Дональд Трамп 2 квітня підписав указ про введення «взаємного» мита на імпорт з інших країн, внаслідок чого проти Китаю заробила одна з найвищих ставок – сукупно 54%. Це призвело до різкої ескалації торгової війни між двома країнами. Наразі мито для китайських експортерів у США досягло 145%, а ставка для американських постачальників у КНР – 125%.

Тим часом влада КНР ухвалила рішення про призупинення в умовах торгової війни зі США експорту деяких рідкісноземельних металів і магнітів, що може негативно позначитися на світовій автомобільній, напівпровідниковій та аерокосмічній промисловості.

До слова, Китай висловив готовність до початку торговельних переговорів зі США, але висуває до адміністрації Дональда Трампа низку вимог.