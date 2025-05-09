Втрата робочих місць і падіння ВВП: директорка Асоціації добувників оцінила наслідки підвищення залізничних тарифів

Оринчак прогнозує потенційне скорочення експорту продукції ГМК на 10-15% через тарифні плани «Укрзалізниці»

Підвищення вантажних тарифів на 37%, яке пропонує «Укрзалізниця», необгрунтоване, адже у компанії є резерви для оптимізації витрат. Натомість наслідки такого підвищення будуть критичними – Україна втратить робочі місця, ВВП та дороги. Тому керівництву «УЗ» слід нарешті припинити практику покриття власної неефективності за рахунок безкінечного підвищення тарифів і зосередитися на реальних реформах та оптимізації операційної діяльності. Про це заявила виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак.

Вона нагадала, що від початку війни «УЗ» рекордно підвищувала тарифи на вантажі, через що збільшення вартості перевезень для добувної галузі сягало до +140%. Нова індексація на 37% призведе до подальшого непропорційного зростання загальних логістичних витрат добувних підприємств, а відповідно – до здорожчання як руди, так і вугілля.

«Подальша індексація тарифів призведе до додаткового фінансового навантаження на підприємства галузі, що може погіршити їх конкурентоспроможність та ускладнити відновлення виробництва. Через зростання собівартості та зниження рентабельності експортних поставок, багато добувних підприємств можуть опинитися на межі виживання та бути змушені скорочувати обсяги виробництва, а в окремих випадках – навіть зупиняти діяльність. Це призведе до зменшення валютних надходжень до країни, падіння ВВП та зростання безробіття в регіонах, де розташовані наші підприємства. За нашими прогнозами, потенційне скорочення експорту продукції ГМК може сягнути 10-15% у середньостроковій перспективі в разі збереження такої тарифної політики», – зауважила Оринчак.

Ще одним негативним наслідком буде перехід вантажів на альтернативні види транспорту, та руйнування доріг: за словами Оринчак, збільшення обсягів автоперевезень руди та вугілля може скласти 20-30%, що матиме катастрофічні наслідки для стану дорожньої мережі.

«Таке підвищення вплине і на суміжні галузі, і матиме негативний мультиплікативний ефект на суміжні сектори економіки, такі як енергетика, машинобудування, логістика (автомобільна, портова) та ін. За нашими оцінками, загальні втрати для економіки України можуть бути значно більшими за прямі втрати добувної галузі та сягати десятків мільярдів гривень. Тому Національна асоціація добувної промисловості України наполягає на терміновому перегляді тарифної політики «Укрзалізниці» та впровадженні прозорого і економічно обґрунтованого механізму формування тарифів, який би враховував інтереси як перевізника, так і вантажовласників, та сприяв сталому розвитку української економіки», – резюмувала експертка.

Як відомо, «Укрзалізниця» вчергове заявила про прагнення підняти тарифи на вантажні перевезення. На цей раз посадовці «УЗ» пропонують це назвати не підвищенням, а «індексацією», і хочуть домогтись збільшення тарифу на 20-40%.