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Американська торгівельна палата розкритикувала тарифні маніпуляції «Укрзалізниці»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Американська торгівельна палата розкритикувала тарифні маніпуляції «Укрзалізниці»
«Укрзалізниця» пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%
фото: glavcom.ua

Ознаки порушення антимонопольного законодавства: Американська торгівельна палата розкритикувала тарифні маніпуляції «Укрзалізниці»

Американська торгівельна палата в Україні закликала «Укрзалізницю» переглянути своє рішення щодо зміни тарифних відстаней між транзитними пунктами у напрямі морського порту «Чорноморськ», і створити конкурентні умови залізничних перевезень у напрямку всіх морських портів Одеського регіону. 

«Укрзалізниця» скоротила відстані для маршрутів «Одеса-порт» та «Чорноморська» (Південний). Однак для станції «Чорноморськ» та «Ксенієво» вони залишилися незмінними, і це спричинило суттєве підвищення вартості залізничних перевезень у напрямку терміналів порту «Чорноморськ», чим створено нерівні конкурентні умови», – йдеться в повідомленні.

Підвищення вартості перевезень у напрямку порту «Чорноморськ» є необґрунтованим і таким, що суперечить зобов’язанням Укрзалізниці як природної монополії, а саме – забезпечувати принципи рівного доступу до послуг.

«Наслідком такої політики стає перерозподіл вантажопотоків на користь інших портів, що призводить до негативних економічних наслідків для регіону, знижує інвестиційну привабливість та створює загрозу втрати частки ринку. Такі дії «УЗ» можуть містити ознаки зловживання монопольним становищем, оскільки вони обмежують доступ до ринку портових послуг, а також суперечать Закону «Про залізничний транспорт», який гарантує рівний доступ до залізничної інфраструктури всіх учасників ринку», – наголосили в АСС.

Членів Палати наголосили на необхідності термінового вирішення зазначеного питання, а також забезпечення прозорого та ефективного підходу до визначення тарифних відстаней для всіх портів і рівноправного та конкурентного функціонування портової логістики в Україні.

Раніше у Європейській бізнес асоціації (EBA) також закликали «Укрзалізницю» припинити спекуляції з тарифними відстанями, і орієнтуватися на найкоротші маршрути при тарифікації залізничних перевезень. Інакше наша продукція втратить конкурентоздатність, а сама «УЗ» втратить клієнтів, бо вони перейдуть на альтернативні способи доставки вантажів.

Як відомо, «Укрзалізниця» також запропонувала підвищити вантажні тарифи на 37%, щоб покрити збитки від пасажирського сегмента.

У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України – зокрема, у Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а у будівельній асоціації попередили про можливе подорожчання будматеріалів на 15%.

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Теги: тарифи Укрзалізниця бізнес залізниця перевезення

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