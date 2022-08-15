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Відома мережа супермаркетів здивувала цінами на абрикоси

Надія Карбунар
glavcom.ua
Відома мережа супермаркетів здивувала цінами на абрикоси
Абрикоси, які полежали лише добу, добряче підгнили
фото: Arkadiy Kornatskyy/Facebook

Дорогі фрукти зіпсувалися через добу

Дороговизну окремих овочів та фруктів у «Сільпо» намагаються замаскувати за допомогою хитрих маркетингових ходів. Так, один із покупців поділився у мережі невдалим досвідом придбання ананасних абрикосів. Чоловік зробив покупку, спокусившись на ціну 9,90. Згодом виявилося, що це вартість лише за 100 грамів фруктів.

Пізніше чоловіка спіткала ще одна прикрість, абрикоси, які полежали лише добу, добряче підгнили.

У коментарях до публікації зауважують, що торгові мережі часто вдаються до такого трюку – пишуть ціну за 100 грамів і вводять таким чином в оману покупців, особливо старшого віку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як змінилися ціни на м’ясо в супермаркетах України протягом року. Суттєве подорожчання спіткало всі види свіжої охолодженої продукції: птицю, яловичину, свинину, баранину та крольчатину. Найбільше зросла ціна на курячу печінку, тушку індички та ребра яловичини.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує погіршення економічної ситуації в Україні, чому сприяють бойові дії, високий бюджетний дефіцит, скорочення української економіки, зростання держборгу, зниження валютних резервів та зниження експортних доходів. Все це, за версією агентства, загрожує подальшим зростанням інфляції, девальвацією національної валюти, а в майбутньому навіть дефолтом держави.

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Теги: війна ціни фрукти Сільпо абрикоси

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