Ціни на цукор: чого чекати і чи буде дефіцит 

Чи вистачить нам солодкого продукту після закриття третини цукрових заводів?

Зупинка частини цукрових виробництв поставила під сумнів забезпеченість українців цукром

Цьогоріч запрацюють лише 22 цукрові заводи по всій Україні. В умовах війни цукровий сектор страждає через рекордно високі ціни на газ, який складає значну частину собівартості виробництва. Тож виникають питання, чи не спонукатиме це до дефіциту продукту і зростання цін. Про це інформує «Уніан».

«Цього року буде вироблено близько 1,1 млн тонн цукру. Цього обсягу буде достатньо для забезпечення потреб населення країни, яке у попередні роки споживало 1,06 млн тонн цукру на рік. А з урахуванням минулорічних перехідних залишків, які складають 250-300 тис. тонн, дефіциту цукру на ринку України не очікується», – зазначив заступник директора «Інституту аграрної економіки» Микола Пугачов.

Окрім потреб нашого населення, за словами науковця, Україна зможе ще поставити на експорт 60-80 тис. тонн цукру.

Від чого залежить ціна

Як наголосив кандидат економічних наук Олександр Хмелевський, ситуація з виробництвом цукру буде залежати, від цін на газ, зокрема, від можливостей для надання газу заводам за пільговими цінами.

«Якщо заводи отримають газ за пільговими цінами, то з переробкою не буде проблем. Але не можна виключати ситуації, коли ціни на цукор будуть нижчими за його собівартість. Тоді обсяги виробництва цукру можуть суттєво скоротитися», – зазначив він.

Тож поки що не прогнозується дефіцит цукру, як було з сіллю.

Вартість солодкого життя

Ціни на цукор на українському ринку почали стрімко зростати ще восени 2020 року. Тоді чинниками цього став поганий врожай цукрових буряків та здорожчання енергоресурсів. Торік цукор був одним з тих продуктів, які здорожчали найбільше. Його вартість за 2021 рік збільшилась на 61,5%. А наприкінці минулої зими повномасштабне вторгнення російських загарбників на наші землі також вдарило по цінах на харчі, зокрема, подорожчав і цукор.

«Ціни з лютого 2022 зросли. Якщо до початку повномасштабного вторгнення кілограм цукру коштував 24,50 грн, то зараз його ціна 32,90 грн. Це пов'язано з дефіцитом сировини та здорожчанням пального і логістичних послуг в цілому», – розповіли в мережі Varus.

У торговельній мережі АТБ зазначили, що в них середній ріст вартості цукру склав 15%.

«Наразі ціна зростає у зв’язку з обмеженими залишками в постачальників наприкінці сезону», –повідомили в компанії Metro Україна.

Науковці Інституту аграрної економіки прогнозують, що за умови макроекономічної стабільності в Україні, стабільних цін на паливо та енергоносії підвищення цін на цукор до кінця року не перевищить 10-12%.

Згідно з даними Міністерства аграрної політики та продовольства, цьогоріч цукровими буряками було засіяно 180,6 тис. гектарів. Торік цей показник складав 227 тис. гектарів.

Нагадаємо, за словами заступника директора Гнідавського цукрового заводу Олександра Нікішина, цього року в цукровиків дві проблеми – війна і ціна на енергоносії.