Коли українцям надійде наступна хвиля виплат «Зимової підтримки». Графік нарахувань

Українці подали 14,8 млн заявок на отримання «зимової тисячі»

Незабаром відбудеться третя хвиля виплат «Зимової підтримки». Цього разу «тисячу від Зеленського» отримають 1,3 млн українців. На це уряд виділив до 3 млрд грн. Про це пише «Главком» із посиланням на Урядовий портал.

Повідомляється, що українці, які подали заявки на отримання «Зимової підтримки» в «Дії» 18-19 листопада, були профінансовані урядом третього грудня. Заявки, які були подані 20-22 листопада, будуть опрацьовані вже найближчими днями.

Щодо українців, які подали заявки через «Укрпошту», вони почнуть отримувати кошти з шостого грудня. «Прийом заявок на отримання тисячі гривень триває до 24 грудня 2025 року – оформити виплату можуть усі громадяни України, які перебувають у країні, за винятком тих, хто знаходиться за кордоном або на тимчасово окупованих територіях (ТОТ)», – нагадали в урядовому порталі.

Подати заявку на отримання зимової тисячі можна через застосунок «Дія» або у будь-якому відділенні «Укрпошти». Всього українці подали 14,8 млн заявок, 12 млн через «Дію» та майже 952 тис. через «Укрпошту» .

Раніше «Главком» писав, чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Деякі категорії громадян України не можуть отримати ці кошти. Йдеться про осіб, які перебувають за межами країни та на тимчасово окупованих територіях. Інші ж громадяни мають можливість подати заявку онлайн на отримання «Зимової підтримки» через «Дію» до 24 грудня 2025 року.

Також повідомлялося, на що українці найбільше витрачають 1000 грн «Зимової Підтримки». Юлія Свириденко розповіла, що станом на зараз кошти отримали 3,5 млн людей, які витратили 473 млн грн. Одним з найпопулярніших напрямків витрат «Зимової підтримки» були комунальні послуги, ця частка витрат склала 80%.