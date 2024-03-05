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Де і на яких умовах працюють українці в Польщі – дослідження

glavcom.ua
Де і на яких умовах працюють українці в Польщі – дослідження
За опитуванням, для більшості українців місце проживання впливає на вибір місця роботи у Польщі
фото з відкритих джерел

Українці, які від'їжджають на заробітки в Польщу, шукають житло поблизу місця роботи

49% українців, які працюють у Польщі, скористалися допомогою роботодавця чи агентства з працевлаштування у пошуку житла. Третина знайшли помешкання самостійно. Водночас 21% респондентів уже мали житло до того, як прийшли на роботу. Це свідчить про те, що українці добре орієнтуються на польському ринку нерухомості. Про це йдеться у дослідженні житлової ситуації працевлаштованих мігрантів, проведеному Міграційною платформою EWL, RentLito та Центром Східноєвропейських студій Варшавського.

Кожен п’ятий (21%) респондент визнає, що мав житло до того, як знайшов теперішню роботу
Кожен п’ятий (21%) респондент визнає, що мав житло до того, як знайшов теперішню роботу
Інфографіка: EWL

«Польські роботодавці розуміють, що гідні умови мають вирішальне значення для підтримки конкурентоспроможності. Протягом кількох років це була головна конкурентна перевага польського ринку праці порівняно із Західною Європою. Це підтверджує перше в Польщі дослідження житлової ситуації працюючих іммігрантів. Цей факт свідчить про значну роль підприємців у процесі інтеграції іноземців у Польщі», – прокоментував результати дослідження голова правління Міграційної платформи EWL Анджей Коркус.

Важливим у цьому контексті є й той факт, що 44% респондентів спочатку знайшли житло, а потім шукали роботу. Це також підкреслює значний вплив питання розміщення на вибір місця роботи для українців у Польщі.

Громадяни України переважно обирають житло близько до місця роботи. Лише 22% респондентів вказують, що час у дорозі до місця роботи перевищує 15 хвилин. У свою чергу, 38% добираються до місця роботи не більше ніж за 15 хвилин, і 40% респондентів можуть дістатися до місця роботи пішки за той же час.

Три чверті українських мігрантів, які працюють у Польщі (75%) стверджують, що робітниче житло є прийнятним рішенням лише на початковому етапі роботи в Польщі. Відтак, українські мігранти часто сприймають робітниче житло як тимчасове, а не довгострокове рішення.

75% українських заробітчан в Польщі вважають, що робітниче житло є прийнятним рішенням лише на початковому етапі роботи
75% українських заробітчан в Польщі вважають, що робітниче житло є прийнятним рішенням лише на початковому етапі роботи
Інфографіка: EWL

Також ми розповідали, що українці масово виїжджають із Польщі. Лише в грудні із системи соціального страхування вибули майже 7 тисяч громадян України. Чимало українців, які на початку війни виїхали до Європи, зараз продовжують мігрувати вже всередині ЄС. Останнім часом українські біженці масово виїжджають із Польщі до Німеччини. З'ясувалося, що стало поштовхом для їхнього переїзду.

Як повідомлялося раніше, у Польщі анонсували несподівані зміни до Спецзакону для українців, які значно ускладнять нашим співвітчизникам перебування у цій країні, а також скоротять його термін.

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Теги: Польща житло фінанси заробітчани

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